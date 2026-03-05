Fenerbahçe Gaziantep'i 4-0 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe Gaziantep'i 4-0 Yendi

Fenerbahçe Gaziantep\'i 4-0 Yendi
05.03.2026 01:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'yı 4-0 mağlup etti. Burak Yılmaz, istifa tartışmalarına değindi.

ZİRAAT Türkiye Kupası C Grubu 4'üncü haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yı 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz ile Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle açıklamalarda bulundu.

BURAK YILMAZ: İSTENMİYORSAM GEREĞİNİ YAPARIM

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, taraftarın istifa çağrıları ile ilgili konuştu. Yılmaz, yapılan tepkileri normal karşıladığını ifade ederek bir sonraki maçtan sonra istenmiyorsa gereğini yapacağını söyledi. Fenerbahçe'nin attığı ikinci golün yüzde 100 ofsayt olduğunu da dile getiren Yılmaz, "Tabii üzücü bir gün. Özellikle beraberliğin yettiği bir maç oynadık. Aslında çok iyi başladık ama ne yazık ki bireysel hatalardan gol yedik. Böyle maçlarda performansın üzerine çıkmak zorundayız. Karşımızda çok yetenekli bir oyuncu grubu var. İkinci gol yüzde 100 ofsayt. Hiç bana anlatmasınlar. Yarım saat bekleyip golü verdiler. Ondan sonra kırıldık tabii. ya beraberliği bulacaktık ya da 3-4 olacaktı maç. Risk aldık. Ama futbolun doğasında bu var. Çok kırgınım çünkü bir şey yapamıyorum. Yapılan haksızlığı değiştirecek pozisyonda değilim. Artık ofsayt kuralını bilmiyorum. Fenerbahçeli futbolcuya çarpıyor ve gol oluyor. Ofsayt veriliyor. Bir şey söyleyince de ceza alıyoruz. Herkesin Allah gönlüne göre versin. Burada çok büyük bir emek ve mücadele var. Bazı şeyleri değiştiremeyince soğuyorum. Ben kendimi adıyorum her şeye. Bazı şeyler benim gönlümü kırıyor. Oyuncularıma teşekkür ediyorum onlar çok değerli. Bugün benim tercihlerim ve benim hatam. Onları iyi hazırlayamamışım demek ki. Taraftarımıza teşekkür ederim. Tepki olacaktır. Kazanınca nasıl yukarı çıkarılıyorsak kaybedince de tepki almamız normal. Bazı şeyleri geliştirmek istiyorsak istikrar tabii çok önemli. Biz buraya gelince bu takım sonuncuydu bunu göz ardı etmeyelim. 1 puanımız var üstümüzle. Taraftarımızdan tek istediğimiz pazar günü bir maç oynayacağız. Tüm Gaziantep'i maça bekliyorum. En kalabalık olan maç olsun lütfen. Onların önünde saygı ile eğiliyorum. 90 dakika desteklesinler ondan sonra kimi protesto edeceklerse etsinler. Ondan sonra gereğini yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Pazar günü herkesi bekliyorum ondan sonra gereğini yaparım. İstenmiyorsam çeker giderim, hiç merak etmesinler. Pazar günü tam destek istiyorum. Ondan sonra gereğini yaparız. Helallik ister gideriz. Zarar vereceğimi düşündüğüm anda burada kalmayacağım. Ama geldiğimde sonuncuyduk şimdi tarih yazıp 7'nci sırada bitireceğiz. Ben her şeyi kaldırırım ama lütfen oyuncularıma yapmasınlar. Pazar günü lütfen destekleyelim ama sonunda istenmiyorsam gereğini yapacağım" dedi.

ZEKİ MURAT GÖLE: KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle, kazandıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, maçın sonuna kadar oyuncularının üst düzey performans sergilediğini söyledi. Göle, "Maçın başından sonuna kadar üst düzey performans gösteren oyuncularımızı tebrik ediyorum. Maçtan önce istediklerimizi dört dörtlük yerine getirdiler. İlk yarıda ilk başlarda biraz sıkıntılarımız oldu ama tamamen sonrasında oyun kontrolünü ele geçirdik. Top bizde kaldı, rakibimize üstünlük sağladık. Oyuncularımızı tebrik etmek gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Türkiye Kupası, Yerel Haberler, Burak Yılmaz, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Gaziantep'i 4-0 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Harry Maguire’a hapis cezası Harry Maguire'a hapis cezası
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
İsviçre Türk Toplumu Zürih’te iftar sofrasında buluştu İsviçre Türk Toplumu Zürih'te iftar sofrasında buluştu
İlginç sürpriz Daha önce gördüğünüz doğum günü kutlamalarını unutun İlginç sürpriz! Daha önce gördüğünüz doğum günü kutlamalarını unutun
Netanyahu’ya ana muhalefetten Lübnan’a ’karadan işgal’ çağrısı Netanyahu'ya ana muhalefetten Lübnan'a 'karadan işgal' çağrısı
Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesi ışıklandırmadaki arıza nedeniyle 1 saat gecikmeli başladı Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesi ışıklandırmadaki arıza nedeniyle 1 saat gecikmeli başladı
İngiltere’de casusluk soruşturması: İşçi Partili vekilin eşi gözaltında İngiltere'de casusluk soruşturması: İşçi Partili vekilin eşi gözaltında
Pehlevi’yi öyle böyle kandırmadılar Canlı yayında herkese rezil oldu Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu
Almanya, İran’a karşı savaşa katılamayacak Almanya, İran'a karşı savaşa katılamayacak

01:18
ABD basını: İranlı Kürt milisler İran’ın kuzeybatısında kara saldırısı başlattı
ABD basını: İranlı Kürt milisler İran'ın kuzeybatısında kara saldırısı başlattı
00:09
Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi
Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi
23:50
Yunanistan’a ait Patriot uçaksavar füze bataryası Kerpe Adası’na ulaştı
Yunanistan'a ait Patriot uçaksavar füze bataryası Kerpe Adası'na ulaştı
23:29
İsrail ordusundan İran’a yeni hava saldırısı Tahran’da patlamalar yaşanıyor
İsrail ordusundan İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da patlamalar yaşanıyor
22:39
Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü
22:24
Beyaz Saray’dan “Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak“ iddiasına yalanlama
Beyaz Saray'dan "Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak" iddiasına yalanlama
22:24
Tahran’da binlerce kişi sokaklara indi
Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi
21:17
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi
Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi
21:15
Putin, Rusya’nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini söyledi
Putin, Rusya'nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini söyledi
21:00
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
20:30
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 02:23:38. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Gaziantep'i 4-0 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.