Fenerbahçe, Göztepe\'yi 3-2 Yenerek Zirve Takibini Sürdürdü

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FENERBAHÇE, Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 48 yapan Fenerbahçe , zirve takibini sürdürdü.

Süper Lig'in 21'inci haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Serkan Çimen üstlendi. Maçın ilk yarısını 1-0 geride tamamlayan Fenerbahçe, ikinci yarının başında bulduğu gollerle maçı 3-2 kazandı. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 46 ile 53'üncü dakikada Youssef En Nesyri ve 55'inci dakikada Oğuz Aydın attı. Konuk takımın gollerini ise 25'inci dakikada Juan ve 82'nci dakikada Novatus Miroshi kaydetti.

EN NESYRI GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Sarı-lacivertli ekibin, Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği maçta Youssef En-Nesyri 2 gole imza atarak galibiyette önemli rol oynadı. Süper Lig'deki gol sayısını 12'ye çıkaran Faslı futbolcunun 3 tane de asist katkısı bulunuyor. Öte yandan En Nesyri bu sezon 4'üncü kez bir maçta 2 gol attı.

FENERBAHÇE 9 DAKİKADA 3 GOL ATTI

Fenerbahçe, Göztepe'yi ikinci yarının hemen başında bulduğu gollerle 3-2 mağlup etti. 46 ile 55'inci dakikalar arasına 3 gol sığdıran sarı-lacivertli ekip, 9 dakikada 3 gol attı.

İKİNCİ YARININ BAŞINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER MAÇI DEĞİŞTİRDİ

Fenerbahçe'de devre arasında yapılan değişiklikler maçın kaderini değiştirdi. İkinci yarının başında Dusan Tadic ile Yusuf Akçiçek oyundan çıkarken, yerlerine Allan Saint Maximin ve Filip Kostic girdi. Sarı-lacivertli ekibin ilk golünde Allan Saint Maximin'in ceza sahasına gönderdiği topa savunma istediği gibi müdahale edemeyince arka direkte topu önünde bulan En Nesyri, fileleri havalandırdı. İkinci golde ise köşe vuruşunu kullanan Filip Kostic, En Nesyri'ye asist yaptı.

OĞUZ AYDIN, 4'ÜNCÜ GOLÜNÜ ATTI

Sarı-lacivertlilerin 24 yaşındaki futbolcusu Oğuz Aydın, Göztepe karşılaşmasında takımının 3'üncü golünü attı. Oğuz bu golün ardından Süper Lig'deki gol sayısını 4 yaptı. 24 yaşındaki futbolcunun 1 tane de asisti bulunuyor.

YENİ TRANSFER DIEGO CARLOS İLK KEZ FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Diego Carlos, Göztepe ile oynanan maçta ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan 31 yaşındaki stoper, 88'inci dakikada Youssef En Nesyri'nin yerine oyunda dahil oldu.

JOSE MOURINHO TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, cezası nedeniyle Göztepe maçını tribünden takip etti. Bu mücadelede takımın başında yardımcı antrenör Salvatore Foti yer aldı.