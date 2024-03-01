Fenerbahçe, Hatayspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Ancelotti: Arda Güler az süre almasının sebebi maç içindeki koşullar

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler'in az süre almasının maç içindeki koşullara bağlı olduğunu söyledi. Ancelotti, Arda'nın çok yetenekli bir futbolcu olduğunu ve zamanla daha fazla forma şansı bulacağını da belirtti.