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Fenerbahçe, hoca adaylarından ne cevap aldı? İşte herkesin gözdesi Löw'den gelen yanıt - Son Dakika

Fenerbahçe, hoca adaylarından ne cevap aldı? İşte herkesin gözdesi Löw'den gelen yanıt

22.12.2021 15:48

Teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe'nin gündeminde Löw, Bilic, Şenol Güneş, Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Okan Buruk var. Löw defteri kapandı. İsmail Kartal ve Bilic isimleri öne çıkmış durumda.

Vitor Pereira ile yolları ayıran Fenerbahçe'de her sezonki kabus devam etti. Transferlerden sonra gelen Portekizli hocanın kararları, sezona kaosla girilmesine neden oldu. Caulker'ı gönderen Sarı-Lacivertliler, az kalsın yeni transfer Serdar Dursun'la da yolları ayırıyordu.

SORUMLU ALİ KOÇ

Fenerbahçe taraftarı bu kez faturayı Başkan Ali Koç'a kesti. Pek çok sözünü yerine getiremeyen Başkan için Kadıköy'de her maç istifa sesleri yükseliyor. Yeni hoca tercihi belki de Başkan'ın son kurşunu olacak.

SEÇİM DE OLABİLİR

Ali Koç'un kongre kararı alma ihtimali sürpriz görülmüyor. Sezon sonunda Fenerbahçe, yeni başkanını seçebilir. Hazırlık yapan isimler dahi var. Ekonomik koşullardan dolayı yabancı hoca konusu yine çıkmaza girdi.

LÖW ÇOK ZOR

Joachim Löw'e Türk futbolunda yakın olan kaynaklar, bir görüşme olmadığını, Alman hocanın gelme olasılığıyla ilgili "Yüzde sıfır" ifadesini kullandı.

GÜNEŞ İÇİN NABIZ

Ali Koç'un Pereira döneminden önce Şenol Güneş için yoklama yaptığı, ancak bir girişimde bulunmadığı öğrenildi.

KOCAMAN KUMAR OLUR

Aykut Kocaman ismine karşı olan çok sayıda taraftar var. Başkan'ın, kredisinin azaldığı dönemde Kocaman'ı getirme ihtimalinin zayıf olduğu aktarıldı.

YERLİDE KARTAL

Yerli hocalar arasında İsmail Kartal ve Okan Buruk öne çıkan isimler. Kartal'ın, Fenerbahçe'ye karşı olan sevgisi, verdiği demeçler, taraftarla ilişkisi onu bir adım öne çıkarıyor. Okan Buruk, ailevi sorunlar nedeniyle geri çekildi. Ancak görev almaya hazır. Fenerbahçe'nin bu Buruk hamlesi yapıp yapmayacağı meçhul.

EN KUVVETLİSİ BİLİC

Hoca adayları arasında en kuvvetli isim Slaven Bilic. Pek çok kaynak, bir görüşme olduğunu açıkladı.

OPSİYON HIRVAT HOCADA

Bilic'teki son durum ise şöyle; Ay sonu sözleşmesi bitiyor, ama opsiyonu var. Opsiyonun devreye girme tarihi 20 Ocak. 20 günlük süreçte Bilic isterse ayrılabilir. Eğer o süreçte ayrılmazsa otomatik olarak opsiyon devreye girecek, takımında kalacak.

Fenerbahçe, hoca adaylarından ne cevap aldı? İşte herkesin gözdesi Löw'den gelen yanıt

Aykut Kocaman, Şenol Güneş, Okan Buruk, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, hoca adaylarından ne cevap aldı? İşte herkesin gözdesi Löw'den gelen yanıt - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, hoca adaylarından ne cevap aldı? İşte herkesin gözdesi Löw'den gelen yanıt - Son Dakika
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