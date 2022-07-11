Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil'in yeni durağının Başakşehir olacağı iddia edildi: Futbol kamuoyu bu transferde ikiye bölündü - Son Dakika
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Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil'in yeni durağının Başakşehir olacağı iddia edildi: Futbol kamuoyu bu transferde ikiye bölündü

11.07.2022 17:17

Fenerbahçe, büyük umutlarla getirdiği Mesut Özil ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Başta sarı-lacivertli taraftarlar olmak üzere futbolseverler de Özil'in adının geçtiği Başakşehir'e transfer olması halinde başarılı olabileceğini ifade ederken kimi ise kariyerinin artık bittiğini belirtti.

Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı kalan Mesut Özil, sarı-lacivertli kulüple karşılık anlaşarak yollarını ayırdı. Yıldız futbolcunun olası yeni takımı ise bomba etkisi yarattı.

EMRE BELÖZOĞLU İLE YAKIN ARKADAŞ

Sarı-lacivertlilerden ayrılan Mesut Özil'in yeni adresinin teknik direktörlüğünü Emre Belözoğlu'nun yaptığı Medipol Başakşehir olacağı ifade edildi. Yıldız futbolcunun, Belözoğlu ile olan yakın arkadaşlığı ise bu iddiaları güçlendirir nitelikte.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Mesut Özil'in Başakşehir'e olası transferi ise sosyal medyada adeta bomba etkisi yarattı. Yıldız futbolcu ile ilgili binlerce paylaşım yapıldı. Bazı futbolseverler Mesut Özil'in kariyerinin bittiği belirtirken, bazıları ise Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir'de küllerinden doğabileceğini ifade etti.

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Fenerbahçe, Mesut Özil, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil'in yeni durağının Başakşehir olacağı iddia edildi: Futbol kamuoyu bu transferde ikiye bölündü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil'in yeni durağının Başakşehir olacağı iddia edildi: Futbol kamuoyu bu transferde ikiye bölündü - Son Dakika
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