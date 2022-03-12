Fenerbahçe kafilesi Alanya'ya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe kafilesi Alanya'ya geldi

12.03.2022 19:20
Fenerbahçe kafilesi Alanya'ya geldi

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Özel uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na ulaşan Fenerbahçe kafilesi, buradan takım otobüsüyle kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Bu arada bir grup Fenerbahçe taraftarı, takım kafilesini havalimanında çiçeklerle karşılayıp, futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe yarın saat 19.00'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.

Fenerbahçe kafilesi Alanya'ya geldi
Fenerbahçe kafilesi Alanya'ya geldi
Fenerbahçe kafilesi Alanya'ya geldi
Fenerbahçe kafilesi Alanya'ya geldi

YORUMLAR
500
Fenerbahçe'de Alanya maçının kadrosu netleşti! Başarılı futbolcuların olmaması taraftarın moralini bozdu Fenerbahçe'de Alanya maçının kadrosu netleşti! Başarılı futbolcuların olmaması taraftarın moralini bozdu Son dakika haberleri! Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Son dakika haberleri! Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Antalya, Alanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe kafilesi Alanya'ya geldi - Son Dakika


Son Dakika
19:21 İstanbul Valisi Yerlikaya, yoğun kar yağışı sebebiyle uyarıda bulundu: Trafiğe çıkmayın
19:14 Kılıçdaroğlu'ndan, İHA ve SİHA açıklaması: Erdoğan'dan önce ben destekledim
19:08 Süper Lig'de yeni bir krizden son anda dönüldü! Başkan takımı sahadan çıkarmak istedi
18:43 Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'ya da kaybedip kazanmama serisini 7 maça yükseltti
18:36 Moldovalılar korku içinde! Putin'in savaş oyununda bir sonraki domino taşı olmak istemiyorlar
18:27 Yıldız Tilbe'nin tepki toplayan sokak köpeği paylaşımına Datça Belediyesi'nden cevap: Tatil için bizi tercih etmeyin
18:25 Altay, sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti!
18:23 Putin'den sonra Zelenski'den de müzekerelerle ilgili olumlu mesaj paylaştı: Bir şeyler konusunda anlaşmaya vardık
18:16 İstanbul'u esir eden kar, Süper Lig'i de etkiledi! Antalyaspor, Başakşehir maçına gelemiyor
18:10 Dünyaca ünlü kredi kuruluşu Moody's açıkladı: Savaş gıda fiyatlarını vuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 19:43:27. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe kafilesi Alanya'ya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement