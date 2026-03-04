Fenerbahçe kupada 4 golle çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
Fenerbahçe kupada 4 golle çeyrek finale yükseldi

Fenerbahçe kupada 4 golle çeyrek finale yükseldi
04.03.2026 23:30
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yi 4-0 yendi. Puanını 9'a çıkaran Fenerbahçe, grubunu ikinci sırada bitirerek çeyrek finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son hafta maçında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 4-0 kazandı.

FENERBAHÇE 4 GOLLE KAZANDI

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Anthony Musaba, 52. dakikada Sidiki Cherif, 79. dakikada Dorgeles Nene ve 86. dakikada Archie Brown kaydetti.

Fenerbahçe kupada 4 golle çeyrek finale yükseldi

FENERBAHÇE ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte puanını 9'a çıkaran Fenerbahçe, lider Beşiktaş'ın arkasında grubu ikinci sırada bitirerek çeyrek finale yükseldi. Gaziantep FK ise 6 puanda kalarak organizasyona veda etti.

Fenerbahçe kupada 4 golle çeyrek finale yükseldi

SIRADAKİ RAKİP SAMSUNSPOR

Fenerbahçe, ligde sıradaki maçında Samsunspor'u kendi sahasında ağırlayacak. Gaziantep FK, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk eedecek.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Umut Ürgün Umut Ürgün:
    şampiyonlar ligi sanki aslaklar 1 1 Yanıtla
