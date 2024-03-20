Fenerbahçe ligden çekilirse ne olur? Şimdilik 5 maddelik bu senaryo konuşuluyor

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Özgür Özel "O görüntüler montaj" deyip bir daha denedi, kalabalıktan yine aynı cevap geldi

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzon spor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler karşılaşma sonunda orta sahada galibiyet kutlaması yaparken bordo-mavili seyirciler sahaya girdi ve ortalık karıştı.

FENERBAHÇE LİGDEN ÇEKİLEBİLİR

Sahada yaşanan olayların ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 2 Nisan'da olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacağını ve Süper Lig'den çekilme kararının tartışılacağını belirtti. Ali Koç, "Biz 2 Nisan günü genel kurula gidiyoruz, olağanüstü. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz lazım. Futbol AŞ'de sonra genel kurulu koyuyoruz. Ben biraz evvel Kulüpler Birliği Vakfından (başkanlığından) istifa ettim. Fenerbahçe olarak kendi kaderimizi, kendi geleceğimizi kendimiz çizmek zorundayız. O yüzden bu kararları aldık. Camiamızın aklıselim davranmasını özellikle rica ediyorum. Biz kendi ülkemizde bu muameleyi görmeyi kabul etmeyeceğiz. Biz artık gerekiyorsa bir alt lige ineceğiz. Bu kararı alınca bir alt lige düşme söz konusu." diye konuştu.

NE GİBİ YAPTIRIMLAR OLUR?

Hal böyle olunca birçok futbolsever Fenerbahçe'nin olası bir Süper Lig'den çekilme kararı alması halinde ne gibi yaptırımların olacağını merak ediyor.

İşte spor yazarlarına göre 5 maddede olacakların özeti;

Fenerbahçe'nin bugüne kadar topladığı ülke puanlarının bir anda silinmesiyle birlikte Türkiye'nin ülke puanı sıralamasında 19 ila 20. sıraya gerileme riski de bulunuyor.

Yayıncı kuruluş ihalelerden dolayı çakılır.

Fenerbahçe'de tüm futbolcular serbest kalır.

Ortaya yüz milyonlarca dolarlık fatura çıkabilir.

Fenerbahçe'nin ligden çekilme kararı almasının ardından ligler askıya alınabilir.

"1-2 FUTBOLCUYA 1 MAÇ CEZA VERİLİR"

Öte yandan yaşanan olaylarla ilgili Fenerbahçeli futbolculara nasıl bir ceza verileceğiyle ilgili bir değerlendirmede bulunan spor yazarı Atilla Türker, "Fenerbahçe'de olayların içerisinde yer alan 4 futbolcuya orada bir işi olmaması gerekiyordu. Futbolcular kendilerini müdafaa gereği o hareketleri yaptılar. Büyük ihtimalle 1-2 futbolcuya 1 maç ceza verilir. Ben fazlasının da verileceğini düşünmüyorum. Futbolcular kendilerini korumak istedi." diye konuştu.



