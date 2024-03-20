Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzon spor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler karşılaşma sonunda orta sahada galibiyet kutlaması yaparken bordo-mavili seyirciler sahaya girdi ve ortalık karıştı.
Sahada yaşanan olayların ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 2 Nisan'da olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacağını ve Süper Lig'den çekilme kararının tartışılacağını belirtti. Ali Koç, "Biz 2 Nisan günü genel kurula gidiyoruz, olağanüstü. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz lazım. Futbol AŞ'de sonra genel kurulu koyuyoruz. Ben biraz evvel Kulüpler Birliği Vakfından (başkanlığından) istifa ettim. Fenerbahçe olarak kendi kaderimizi, kendi geleceğimizi kendimiz çizmek zorundayız. O yüzden bu kararları aldık. Camiamızın aklıselim davranmasını özellikle rica ediyorum. Biz kendi ülkemizde bu muameleyi görmeyi kabul etmeyeceğiz. Biz artık gerekiyorsa bir alt lige ineceğiz. Bu kararı alınca bir alt lige düşme söz konusu." diye konuştu.
Hal böyle olunca birçok futbolsever Fenerbahçe'nin olası bir Süper Lig'den çekilme kararı alması halinde ne gibi yaptırımların olacağını merak ediyor.
Öte yandan yaşanan olaylarla ilgili Fenerbahçeli futbolculara nasıl bir ceza verileceğiyle ilgili bir değerlendirmede bulunan spor yazarı Atilla Türker, "Fenerbahçe'de olayların içerisinde yer alan 4 futbolcuya orada bir işi olmaması gerekiyordu. Futbolcular kendilerini müdafaa gereği o hareketleri yaptılar. Büyük ihtimalle 1-2 futbolcuya 1 maç ceza verilir. Ben fazlasının da verileceğini düşünmüyorum. Futbolcular kendilerini korumak istedi." diye konuştu.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe ligden çekilirse ne olur? Şimdilik 5 maddelik bu senaryo konuşuluyor - Son Dakika
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FIFA, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Kayserispor'a süresiz transfer yasağı getirildiğini ve Adana Demirspor, Antalyaspor, MKE Ankaragücü, Konyaspor'a da 3'er dönem ceza verildiğini duyurdu. Ayrıca Trendyol 1. Lig'den Eyüpspor'a 3 dönem transfer yasağı cezası verildi.
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