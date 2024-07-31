Fenerbahçe-Lille eşleşmesinin hakemleri belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe-Lille eşleşmesinin hakemleri belli oldu

Fenerbahçe-Lille eşleşmesinin hakemleri belli oldu

Lugano'yu eleyerek Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa Ligue 1 ekibi Lille eşleşen Fenerbahçe'nin Fransız ekibiyle oynayacağı maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. 6 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak maçı Rumen hakem Istvan Kovacs, 13 Ağustos'ta Kadıköy'deki rövanşı ise İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.

31.07.2024 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano'yu 4-3 ve 2-1'lik skorlarla eleyerek bir üst tura yükseldi. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa Ligue 1 ekibi Lille ile karşılaşacak. Bu maçlar öncesinde UEFA, Fenerbahçe-Lille eşleşmesinde görev yapacak hakemleri duyurdu.

DEPLASMANDA RUMEN HAKEM

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe'nin Lille ile deplasmanda oynayacağı maçı Istvan Kovacs yönetecek. Rumen hakemin yardımcılıklarını Mihai Marica ile George Florin Neacsu yapacak. Horatiu Feşnic'in dördüncü hakemliği üstleneceği müsabakada Almanya'dan Christian Dingert VAR, aynı ülkeden Johann Pfeifer ise AVAR olarak görev alacak.

Fenerbahçe-Lille eşleşmesinin hakemleri belli oldu

KADIKÖY'DE İSPANYOL DÜDÜK

Sarı-lacivertli takımının Fransız ekibi Lille ile Kadıköy'de oynayacağı rövanş karşılaşmasında ise İspanyol hakem Jose Maria Sanchez görev alacak.

Fenerbahçe-Lille eşleşmesinin hakemleri belli oldu

LİLLE MAÇLARI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun ilk maçını deplasmanda 6 Ağustos'ta oynayacak. Eşleşmenin rövanş karşılaşması ise 13 Ağustos'ta İstanbul'da yapılacak. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, bu turu geçmesi halinde play-off turuna yükselecek. Play-off turunun kuraları ise 5 Ağustos'ta çekilecek.

Jose Maria, Fenerbahçe, Kadıköy, Fransa, Lugano, Lille, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Lille eşleşmesinin hakemleri belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Handem: Başarılar Lille takımı.. umduğunu alırsın 0 1 Yanıtla

14:18 Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ’’Pes’’ dedirtti Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ''Pes'' dedirtti
14:05 ABD’den Haniye’nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok
13:51 Suikasttan bir gün önce görüşmüşler Bakan Fidan’dan Haniye’nin öldürülmesine ilişkin açıklama Suikasttan bir gün önce görüşmüşler! Bakan Fidan'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin açıklama
13:48 Kassam Tugayları’ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi
13:28 İran’da büyük güvenlik açığı İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var
14:01 Eleştiri yağmuruna tutuldu Saint-Maximin’in o fotoğrafı akıllara tek bir ismi getirdi Eleştiri yağmuruna tutuldu! Saint-Maximin'in o fotoğrafı akıllara tek bir ismi getirdi
13:09 İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu
12:27 Sakatlanarak oyundan çıkmıştı Fenerbahçe’den taraftarları kahreden Fred açıklaması Sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Fenerbahçe'den taraftarları kahreden Fred açıklaması
11:55 Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi
11:51 İBB Zabıta Müdürü Alper’den ilk icraat Sembol mekana çıkarma yaptı İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Sembol mekana çıkarma yaptı
11:36 Acun Ilıcalı’nın genç aşkı, Adriana Lima’nın kızlarıyla alışverişte Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı Acun Ilıcalı'nın genç aşkı, Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte! Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı
11:28 Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı
11:16 Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz
11:11 Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler Avrupa, Fenerbahçe’nin Lugano zaferini konuşuyor Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler! Avrupa, Fenerbahçe'nin Lugano zaferini konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 15:18:03. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe-Lille eşleşmesinin hakemleri belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement