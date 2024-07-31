Fenerbahçe-Lille eşleşmesinin hakemleri belli oldu

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano'yu 4-3 ve 2-1'lik skorlarla eleyerek bir üst tura yükseldi. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa Ligue 1 ekibi Lille ile karşılaşacak. Bu maçlar öncesinde UEFA, Fenerbahçe-Lille eşleşmesinde görev yapacak hakemleri duyurdu.

DEPLASMANDA RUMEN HAKEM

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe'nin Lille ile deplasmanda oynayacağı maçı Istvan Kovacs yönetecek. Rumen hakemin yardımcılıklarını Mihai Marica ile George Florin Neacsu yapacak. Horatiu Feşnic'in dördüncü hakemliği üstleneceği müsabakada Almanya'dan Christian Dingert VAR, aynı ülkeden Johann Pfeifer ise AVAR olarak görev alacak.

KADIKÖY'DE İSPANYOL DÜDÜK

Sarı-lacivertli takımının Fransız ekibi Lille ile Kadıköy'de oynayacağı rövanş karşılaşmasında ise İspanyol hakem Jose Maria Sanchez görev alacak.

LİLLE MAÇLARI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun ilk maçını deplasmanda 6 Ağustos'ta oynayacak. Eşleşmenin rövanş karşılaşması ise 13 Ağustos'ta İstanbul'da yapılacak. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, bu turu geçmesi halinde play-off turuna yükselecek. Play-off turunun kuraları ise 5 Ağustos'ta çekilecek.