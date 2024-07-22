Fenerbahçe\'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda kuralar çekildi. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin İsviçre temsilcisini elemesi durumunda üst turdaki rakibi belli oldu.
Sarı lacivertli temsilcimiz, Lugano ile oynayacağı 2 maç sonucundan turu geçmesi halinde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile kozlarını paylaşacak. Kanarya, Lille ile ilk maçı deplasmanda oynayacak. Rövanş maçı Kadıköy'de olacak. Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.
Lille, geçen sezonu Fransa Ligue 1'de 59 puanla 4. sırada tamamladı. Teknik direktör Paulo Fonseca, iki sezonun ardından Milan'a gitti. Yerine ise 1 Temmuz'da Bruno Genesio göreve getirildi. Fransız ekibinin kadrosundan bu yaz Leny Yoro, Yusuf Yazıcı gibi isimler ayrıldı. Kadrosuna Mechelen'den Ngal'ayel Mukau, Trabzonspor'dan Thomas Meunier ve PSG'den Ethan Mbappe transfer edildi. Lille kadrosunun en dikkat çeken oyuncuları kaleci Lucas Chevalier, savunmada Bafode Diakite, Tiago Santos, Nabil Bentaleb, Agngel Gomes, Arnar Haraldsson, Edon Zhegrova ve Jonathan Davidolarak gösteriliyor. Forvet Jonathan David'in adı uzun süredir Avrupa devlerinin transfer listesinde yer alıyor.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Lugano'ya konuk olacak. Thun şehrindeki Stockhorn Arena stadyumunda oynanacak karşılaşma 23 Temmuz Salı günü (yarın) saat 21.30'da başlayacak.Portekizli hakem Tiago Martins'in düdük çalacağı karşılaşma D-Smart ve D-Smart GO'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Bu müsabakanın rövanşı ise 30 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynayacak.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lugano'ya elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi halinde ise UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Dinamo Kiev - Partizan maçının mağlubu olacak.
Lincoln Red Imps - Karabağ FK veya PFC Ludogorets 1945 - FC Dinamo Minsk
NK Celje - SK Slovan Bratislava veya APOEL FC - FC Petrocub
Shamrock Rovers FC - AC Sparta Praha veya Fotbal Club FCSB - Maccabi Tel-Aviv FC
Malmö FF - KI Klaksvik veya PAOK FC - FK Borac Banja Luka
UE Santa Coloma - FC Midtjylland veya Ferencvaros - The New Saints FC
FK Bodo/Glimt - FC RFS veya FK Panevezys - Jagiellonia Bialystok
SK Slavia Prag - Union Saint-Gilloise
FC Dinamo Kiv - FK Partizan (SRB) - Rangers FC (SCO)
FC Salzburg - FC Twente
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