Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu

Geniş Video İzle

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin İsviçre temsilcisini elemesi durumunda üst turdaki rakibi Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille oldu. Öte yandan Lugano'ya elenmesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek sarı-lacivertliler, Dinamo Kiev - Partizan maçının kaybedeniyle eşleşecek.

22.07.2024 13:27  Güncelleme: 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda kuralar çekildi. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin İsviçre temsilcisini elemesi durumunda üst turdaki rakibi belli oldu.

TURU GEÇERSE RAKİBİ LİLLE

Sarı lacivertli temsilcimiz, Lugano ile oynayacağı 2 maç sonucundan turu geçmesi halinde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile kozlarını paylaşacak. Kanarya, Lille ile ilk maçı deplasmanda oynayacak. Rövanş maçı Kadıköy'de olacak. Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

LİLLE'DE DİKKAT ÇEKENLER

Lille, geçen sezonu Fransa Ligue 1'de 59 puanla 4. sırada tamamladı. Teknik direktör Paulo Fonseca, iki sezonun ardından Milan'a gitti. Yerine ise 1 Temmuz'da Bruno Genesio göreve getirildi. Fransız ekibinin kadrosundan bu yaz Leny Yoro, Yusuf Yazıcı gibi isimler ayrıldı. Kadrosuna Mechelen'den Ngal'ayel Mukau, Trabzonspor'dan Thomas Meunier ve PSG'den Ethan Mbappe transfer edildi. Lille kadrosunun en dikkat çeken oyuncuları kaleci Lucas Chevalier, savunmada Bafode Diakite, Tiago Santos, Nabil Bentaleb, Agngel Gomes, Arnar Haraldsson, Edon Zhegrova ve Jonathan Davidolarak gösteriliyor. Forvet Jonathan David'in adı uzun süredir Avrupa devlerinin transfer listesinde yer alıyor.

LUGANO MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Lugano'ya konuk olacak. Thun şehrindeki Stockhorn Arena stadyumunda oynanacak karşılaşma 23 Temmuz Salı günü (yarın) saat 21.30'da başlayacak.Portekizli hakem Tiago Martins'in düdük çalacağı karşılaşma D-Smart ve D-Smart GO'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Bu müsabakanın rövanşı ise 30 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynayacak.

UEFA AVRUPA LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lugano'ya elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi halinde ise UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Dinamo Kiev - Partizan maçının mağlubu olacak.

TÜM EŞLEŞMELER

Lincoln Red Imps - Karabağ FK veya PFC Ludogorets 1945 - FC Dinamo Minsk

NK Celje - SK Slovan Bratislava veya APOEL FC - FC Petrocub

Shamrock Rovers FC - AC Sparta Praha veya Fotbal Club FCSB - Maccabi Tel-Aviv FC

Malmö FF - KI Klaksvik veya PAOK FC - FK Borac Banja Luka

UE Santa Coloma - FC Midtjylland veya Ferencvaros - The New Saints FC

FK Bodo/Glimt - FC RFS veya FK Panevezys - Jagiellonia Bialystok

SK Slavia Prag - Union Saint-Gilloise

FC Dinamo Kiv - FK Partizan (SRB) - Rangers FC (SCO)

FC Salzburg - FC Twente

Fenerbahçe\'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi, Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Partizan, İsviçre, Fransa, Futbol, Lugano, Lille, Spor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ramazan Ertaş: Fener yine konferans liginde 5 lig takımları ile maçlar oynamaya devam eder 20 31 Yanıtla
    Hursit Yavas: Ramazan oynarsa mutlu mu olacan ülke puan kaybedecek ! Ben bir bjk li olarak 2 takımda şampiyonlar liginde olsun istiyorum ! 11 6 ferhat eser: Bu geseyi psv bile patates etti adamlar 5 attı bunlara sonra küçük kulüp diye paylaşımlar yaptılar 2 1
  • Ertan Çelik: Kolay lokma. Misss 10 9 Yanıtla
  • Yunus Yeniay: şampiyonlar ligi müziği bu senede yok desene 8 1 Yanıtla
    Ender Kervancıoğlu: Volkan demirel şampiyonlar ligi müziğini çok özlediğini söylüyordu. Bir de şampiyon olmadan futbolu bırakmam diyordu. Meğer bırakmasa 45 yaşında ümit tazelemeye devam ediyordu şu an. 3 2
  • Ender Kervancıoğlu: 15 yıldır şampiyonlar ligine katılamayan fenerbahçenin imdadına UEFA yetişti. Bu klasmanlarda oynamaya gücü yetmeyen zayıf takımlar kendi aralarında turnuva yapsın diye konferans ligini icat etti. 3 2 Yanıtla
  • Aydın Yıldırım: GS yine tek başına ŞL'nde bizii temsil edecek desene! bunlar feneri ayakta öperler. 2 0 Yanıtla
  • UğuR DURAN: İskandinav takımları gelse daha zordu işi, çünkü onların ligi erken başlıyor ne diri oyunculardan oluşuyor.!! 0 0 Yanıtla

13:13 Trump’ın yeni rakibi Kamala Harris’e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı
12:18 Avcılar’da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay Linçten polis kurtardı Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı
12:07 Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz’da yapılacak Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz'da yapılacak
10:30 Sıcaktan bunalan vatandaşlar Buzluk mağarasına akın etti Sıcaktan bunalan vatandaşlar Buzluk mağarasına akın etti
10:22 Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü
14:35 Trabzonspor, Ruzomberok’u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien maçının galibiyle eşleşecek Trabzonspor, Ruzomberok'u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien maçının galibiyle eşleşecek
13:52 Mauro Icardi’ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
13:11 Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu
12:57 Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti
12:19 Fenerbahçe’ye kötü haber Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 15:06:49. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement