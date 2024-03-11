Fenerbahçe maçından örnekler veren Galatasaray, TFF'yi fena bombaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe maçından örnekler veren Galatasaray, TFF'yi fena bombaladı

Geniş Video İzle

Galatasaray, Fenerbahçe-Pendikspor maçındaki hakem yönetimini eleştiren, oldukça sert bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılar, "Türk futbol kamuoyuna hesap verin veya bırakın!" başlığı altında ezeli rakibinin kolandığını ve TFF'nin buna dur demesi gerektiğini belirtti. İşte o açıklama...

11.03.2024 17:49  Güncelleme: 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Galatasaray, dün oynanan Fenerbahçe-Pendikspor maçındaki hakem yönetimini eleştiren, oldukça sert bir açıklama yaptı.

"Türk futbol kamuoyuna hesap verin veya bırakın!" başlığıyla paylaşılan metinde şu ifadeler yer aldı;

Türk futbolunda en bariz şekilde skandal bir maç yönetimi olarak nitelendirilen, neredeyse tüm hakem yorumcularını ve kamu vicdanını rahatsız etmiş müsabakayla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu ile kasıtlı operasyona alet olan kurul ve kuruluşlara aşağıdaki soruları sormak zaruri hale gelmiştir:

"MERT HAKAN YANDAŞ'A NASIL BİR CEZA VERİLECEK?"

Fenerbahçe-Pendikspor maçında; Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın müsabaka hakemi Kadir Sağlam'a yönelik, "Dikkatli ol buradan çıkamazsın!" tehdit ifadelerinin yer aldığı ve tüm kamuoyunda büyük infial yaratan bu eylem, doğrudan Türk futbolunun en üst merci olan Türkiye Futbol Federasyonu'nu, kamu iradesini ve otoritesini hedef almaktadır. TFF nasıl bir tavır içerisinde olacaktır ve bu futbolcuya nasıl bir ceza verilecektir?

"HAKEM MAÇI BİR TARAFTAN ALIP DİĞER TARAFA VERMİŞTİR"

Saha içerisinde başlayan, koridorlarda devam eden tehditler maçın hakemlerinde nasıl bir etki ve baskı yaratmıştır ki hakem ikinci yarıda, ilk devredeki kötü yönetiminin çok daha ötesinde, bilinçli bir şekilde maçı bir taraftan alıp diğer tarafa vermiştir. Müsabakanın devre arasında stadyum koridorlarında yaşanan olayların kamera görüntüleri tüm kamuoyuyla paylaşılacak mıdır? Saha içerisinde başlayan ve milyonların gözü önünde seyreden tehditlerin yansımaları, maçın hakemlerine yapılan baskıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun temsilcilerinin raporlarının yanı sıra kamera görüntüleri de yayınlanacak mıdır ve yetkili merciler gereken hukuki adımları atacak mıdır? Yaratılan bu korku ortamının sorumluları cezalandırılacak mıdır?. Devre arasında müsabaka hakemini tehdidi nedeniyle kırmızı kart görmesi gereken bu oyuncu, sahada yer almaya devam etmiş ve takımının beraberlik golüne imza atmıştır. Bahsi geçen aynı oyuncunun attığı golün ardından Pendikspor yedek kulübesine doğru, metrelerce uzaklıktan başlayarak, saniyelerce süren gayri ahlaki, tahrik edici ve saygısız tutumu karşısında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu nasıl bir karar alacaktır?

"FENERBAHÇE'YE 3 KIRMIZI ÇIKMALIYIDI"

Maç içinde hakem Kadir Sağlam, Fenerbahçe'ye 3 tane kırmızı kart çıkarması gerekirken Pendikspor'u, biri teknik direktörü olmak üzere 3 kırmızı kartla cezalandıran, birçok oyuncunun defalarca kendisine parmak sallamasına, kendi vücuduna dokunmasına, kendisini ittirmesine, sahadaki otoritesini yerle bir etmesine seyirci kalan, skandal kararlarla maçı bir taraftan alarak diğer tarafa veren bu hakem, ligde şampiyonluk yarışının yanı sıra düşme hattındaki rekabete de ağır darbe vurmuştur. Mücadelenin 71. dakikasında Pendiksporlu Welinton'a gösterilen iki sarı kart da tüm kamuoyunun, hakem otoritelerinin ve futbolu izleyen herkesin, hatta Fenerbahçeli taraftarların dahi kabullenemediği şekilde kırmızı kartla cezalandırılması, oyunun skoruna doğrudan etki etmiştir ve bir takımı eksik bırakmakla da yetinmemiştir. Hakem Kadir Sağlam'ın ceza alanı dışında Pendiksporlu Badou Ndiaye'nin uzaklaştırdığı açık bir biçimde belli olan pozisyonda yapılan faulü tam tersi bir şekilde Fenerbahçe lehine faul kararı vermesi skandaldır. Tüm maç boyunca kendisini ezen, ittiren-kaktıran, kendisini tehdit eden futbolculara karşı hiçbir otorite uygulayamayan Kadir Sağlam'ın bu performansı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından nasıl değerlendirilecektir? Hakemlik onurunu bu denli ayaklar altına alan bu hakem maç almaya devam edebilecek midir?

Bunun ardından gelişen operasyonel faaliyetler ise Türkiye Futbol Federasyonu'nun ivedi olarak açıklığa kavuşturması gereken konulardır. VAR hakemi Alper Çetin elinde hiçbir kanıt olmamasına, en ufak bir yetki alanı bulunmamasına rağmen futbol oyun kurallarını hiçe sayarak VAR sisteminin asla müdahil olamayacağı bir uygulamaya imza atarak penaltıya hükmetmiştir. MHK, VAR'da görevli hakemler konusunda nasıl bir adım atacaktır? Her salı akşamı açıklanan VAR kayıtlarına ek olarak bu denli kasıt içeren pozisyon kamuoyuna sunulacak mıdır?

"BU OPERASYONU KİMLER YAPMIŞTIR?"

Tüm pozisyonlarda Fenerbahçe lehine karar veren, birçok sarı ve kırmızı kartı es geçen, bu kadar hatayı sadece bir takım lehine yapan saha hakemleri ve VAR ekibinin kasıtlı olmaması, hem insan aklına hem de istatistik bilimine aykırıdır. Bu hakemlerle ilgili nasıl bir soruşturma gerçekleştirilecektir? Bu operasyon kimler tarafından gerçekleştirilmiştir? Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu bu konuyla ilgili hangi yaptırımları uygulayacaktır?

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS daha önceki haftalarda yaptığı gibi maç içerisinde yayınlamadığı açıları (oyunun duraksama bölümlerinde gerekli yayın zamanlarına sahip olmasına rağmen) göstermeyerek, milyonların bunu görmesine engel olarak kamuoyu oluşmasının önüne geçmek adına medya-yayıncılık ilkelerine aykırı davranmak için mi bunu yapmıştır? Badou Ndiaye'nin topu uzaklaştırdığı pozisyonun farklı açıları maç esnasında ekrana getirilmemiş, gece yayınlanan TRIO programında gösterilmiştir. Bu pozisyonları ekrana getirmemekteki amaç nedir? Bu ekran karartmadaki tavır, bu operasyonun bir tarafı olmak mıdır? Burada futbolcunun topu uzaklaştırdığı bariz bir şekilde görülmesi, bunu kendi programında yayınlarken maç içerisinde yayınlamamak kasıttan başka bir şeyle açıklanamaz. Bu profesyonellikte ve tecrübedeki yönetmen ve ekibin bunu göstermemesinin kasıttan başka bir açıklaması yoktur. Bu kişilerle ilgili beIN MEDIA hangi kararı verecektir? Maçı anlatan spikerin kendi taraflılığını tüm profesyonelliğine rağmen gizleyemeyerek golden sonraki kullandığı ifade de yayıncılık ilkeleriyle uyuşmamaktadır. Bu kişiyle ilgili nasıl bir karar alınacaktır?

"KİMLERE AMBARGO UYGULADILAR?"

Fenerbahçe Spor Kulübü için sene başından beri ambargo konulan VAR hakemleri bulunmaktadır. Kim, hangi gerekçelerle bu kararların altına imza atmıştır? Süper Lig'de hakem atama iradesi Fenerbahçe'ye mi devredilmiştir? Fenerbahçe'nin son maçlarında sürekli hata yapan hakemler özellikle mi seçilmiştir? Bu hakemler hakkında nasıl bir yaptırım uygulanacaktır? TFF ve MHK bu konuyu detaylarıyla açıklığa kavuşturmak zorundadır ve şeffaf biçimde toplumla paylaşmak zorundadır.

"HAKEMLERE NE YAPTIRIM UYGULANACAK?"

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, Gaziantep FK - Fenerbahçe, Fenerbahçe - Alanyaspor, Fenerbahçe-Kasımpaşa ve son olarak Fenerbahçe - Pendikspor maçları... Kararlarıyla maçı bir taraftan alıp diğerine veren, özellikle son dakikalarda yaptığı operasyonlarla rakiplerin kazanmasını imkansız hale getiren Arda Kardeşler, Mustafa İlker Coşkun, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Çetin, Çağdaş Altay, Erkan Engin, Cihan Aydın ve Kadir Sağlam isimli hakemlere ne gibi yaptırımlarda bulunulacaktır?

Türk futbolunda kulağının üzerine yatılacak dönemin sonuna çoktan gelinmiştir! Türk futbolunu rahatlatmak, gerçekleri ve adil kararları, tüm futbolseverlerle ve taraflı-tarafsız tüm kesimlerle paylaşmak, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kaçamayacağı görevidir. Bu görevleri bugüne kadar yapamayan federasyon ya bu zorunluluğunu yerine getirmelidir ya da 24 Şubat'taki açıklamamızda belirttiğimiz gibi TFF ve kurulları olarak gerekli kararı almalıdır.

Fenerbahçe maçından örnekler veren Galatasaray, TFF'yi fena bombaladı: Ya hesap verin ya da bırakın
Fenerbahçe maçından örnekler veren Galatasaray, TFF'yi fena bombaladı: Ya hesap verin ya da bırakın
Fenerbahçe maçından örnekler veren Galatasaray, TFF'yi fena bombaladı: Ya hesap verin ya da bırakın
Fenerbahçe maçından örnekler veren Galatasaray, TFF'yi fena bombaladı: Ya hesap verin ya da bırakın
Fenerbahçe maçından örnekler veren Galatasaray, TFF\'yi fena bombaladı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Pendikspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe maçından örnekler veren Galatasaray, TFF'yi fena bombaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • EMRAH YRDMC: Daha geçen hafta teknik direktörünüz Türk hakemlerinden razıyız deyip bu hafta bunu söylemeniz ne kadar da sağlam bi kulüp olduğunuzu açıkça ifade ediyorsunuz ya siz daha geçen hafta ofsaytta gol atıp karşı tarafın penaltısı verilmeyince neden hakeme yüklenmediniz ama kusura bakmayın evin küçük kardeşi gibi ağlamanıza gerek yok vallahi sizi şampiyon yapacaklar zaten ağlamayın. 21 14 Yanıtla
  • Gursel kalen: Geçen hafta Türk hakemlerden çok memun olduğunuzu söyleyip bu gün şikayetçi olmanız ne kadar tutarsız olduğunuzu gösteriyor. Ben her iki takımı da tutmuyorum ama en çok hakemlerin kayırdığı kulüp Galatasaray bunu da bilsin. Sıkıysa onlarda Fenerbahçe gibi yabancı hakem istiyoruz desinler. Diyemezler çünkü Baylokcu tff başkanı ve ekibi en çok Galatasaray’ı kolluyor. 5 2 Yanıtla
  • Harun Tanışık: Ali koc adam gibi adam yabancı hakem getirelim dedi istemediniz siz isinize geldigi gibi konuşursunuz yıllardır böyle lekeli şampiyonluk aldınız federasyon başkanıda gsli daha ne istiyorsunuz anlamadım 0 0 Yanıtla
  • Boluspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı
    18:49 Boluspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı

    Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, deplasmanda oynayacağı Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde düz koşu yapan futbolcular, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmayla antrenmanı tamamladı. Bolu ekibi, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek. Kırmızı-beyazlı ekip, ligin 27. haftasında 17 Mart Pazar günü 13.30'da Bodrum FK'ye konuk olacak.

  • VavaCars Karagümrük, Tolunay Kafkas ile ilk çalışmasını yaptı
    18:48 VavaCars Karagümrük, Tolunay Kafkas ile ilk çalışmasını yaptı

    Trendyol Süper Lig takımlarından VavaCars Karagümrük, yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas yönetiminde ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Şota Arveladze ile yollarını ayıran takım, TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Mücadele 15 Mart Cuma günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

  • Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet hızında yanıt: Paradoks
    18:18 Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet hızında yanıt: Paradoks

    Fenerbahçe, Galatasaray'ın hakemler, TFF ve yayıncı kuruluş hakkındaki açıklamalarına jet hızında yanıt verdi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın daha önce TFF'den memnun olduğuna dair örnekler vererek "paradoks" vurgusu yaptı. Fenerbahçe'nin açıklamasında, Galatasaray'ın geçmişte Türk hakemlerine güvendiğini belirten ifadeler ve TFF'ye memnuniyetini dile getiren söylemler örneklendirildi.

  • Çukurova Basketbol Kulübüne 7 Milyon TL Nakdi Katkı Verilecek
    18:06 Çukurova Basketbol Kulübüne 7 Milyon TL Nakdi Katkı Verilecek

    Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, Çukurova Basketbol Kulübüne 4'lü final maçlarının Mersin'de oynanması halinde 7 milyon TL nakdi katkı verilmesini oy birliği ile kabul etti.

  • Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe-Pendikspor maçındaki hakem kararlarını eleştirerek TFF'yi istifaya davet etti
    18:03 Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe-Pendikspor maçındaki hakem kararlarını eleştirerek TFF'yi istifaya davet etti

    Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe-Pendikspor maçındaki hakem ve VAR kararlarını eleştirerek Türkiye Futbol Federasyonunu istifaya davet etti. Sarı-kırmızılı kulüp, açıklamasında hakem kararlarıyla ilgili sorular sordu ve TFF'nin hesap vermesini istedi.

  • Aşkale Voleybol Takımı bir üst turda
    18:01 Aşkale Voleybol Takımı bir üst turda

    Erzurum'da oynanan '2. Lig'e Yükselme 1. Grup Terfi Maçları'nda Aşkale Voleybol Takımı, turnuvayı namağlup tamamlayarak bir üst tura çıkmayı başardı. Antrenör Mehmet Kırık yönetimindeki takım, finalde Palandöken Belediye Spor'u taybrek setinde yenerek bir üst tura çıktı.

  • Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe-Pendikspor maçındaki hakem hatalarını eleştirdi
    17:49 Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe-Pendikspor maçındaki hakem hatalarını eleştirdi

    Galatasaray Kulübü, dün oynanan Fenerbahçe-Pendikspor maçındaki hakem hataları eleştirilerek Türkiye Futbol Federasyonu'na yönelik açıklama yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüp, maçta yaşanan olayları ve hakem kararlarını sorgulayarak, TFF'nin nasıl bir tavır içerisinde olacağını ve sorumluların cezalandırılıp cezalandırılmayacağını sordu.

  • Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Tahsin Kaya defnedildi
    17:41 Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Tahsin Kaya defnedildi

    Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından Tahsin Kaya'nın cenazesi, Sakarya'nın Geyve ilçesinde defnedildi. 84 yaşında vefat eden Kaya'nın Türk ve Fenerbahçe bayraklarına sarılı tabutu, İstanbul'da düzenlenen törenin ardından Geyve'deki Merkez Sinan Paşa Camisi'ne getirildi. Cenaze, aile yakınlarının ve Fenerbahçe Kulübü yöneticilerinin katılımıyla ikindi namazının ardından Geyve Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

  • Fenerbahçe'nin eski başkanı Tahsin Kaya Geyve'de son yolculuğuna uğurlandı
    17:36 Fenerbahçe'nin eski başkanı Tahsin Kaya Geyve'de son yolculuğuna uğurlandı

    Fenerbahçe'nin 1986-1989 yılları arasında başkanlık yapan Tahsin Kaya'nın cenazesi, Sakarya'nın Geyve ilçesinde düzenlenen törenin ardından defnedildi. Cenazeye Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve birçok isim katıldı.


18:18 Fenerbahçe’den Galatasaray’a jet hızında yanıt: Paradoks Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet hızında yanıt: Paradoks
18:17 İmamoğlu: Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek İmamoğlu: Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek
17:19 CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den ramazan gafı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ramazan gafı
16:30 Tuzla’da dev fabrikada çıkan yangın kontrol altında Tuzla'da dev fabrikada çıkan yangın kontrol altında
15:06 İmamoğlu’nun sağ kolu Fatih Keleş’in deste deste para saydığı görüntüler tartışma yarattı İmamoğlu'nun sağ kolu Fatih Keleş'in deste deste para saydığı görüntüler tartışma yarattı
17:50 Fenerbahçe maçından örnekler veren Galatasaray, TFF’yi fena bombaladı Fenerbahçe maçından örnekler veren Galatasaray, TFF'yi fena bombaladı
17:26 Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral, Fenerbahçe’ye yüklendi Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral, Fenerbahçe'ye yüklendi
16:57 Benzerliğin de bu kadarı Oscar’a katılan Lily Gladstone’u görenler Gupse Özay zannetti Benzerliğin de bu kadarı! Oscar'a katılan Lily Gladstone'u görenler Gupse Özay zannetti
16:34 MHK, Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakemini kızağa çekti MHK, Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakemini kızağa çekti
16:16 MHP Milletvekili Levent Uysal’ın avukatı, “Sırbistan vatandaşlığı hukuka uygundur“ dedi MHP Milletvekili Levent Uysal'ın avukatı, "Sırbistan vatandaşlığı hukuka uygundur" dedi
15:52 Kadınlar Günü cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı Anne kıza saldırmıştı Kadınlar Günü cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Anne kıza saldırmıştı
15:45 Seher’e ve Aysel’e kurşun yağdıran katil gün yüzü göremeyecek Seher'e ve Aysel'e kurşun yağdıran katil gün yüzü göremeyecek
15:32 Rusya lideri Putin, İngiltere ile balıkçılık anlaşmasını iptal etti Rusya lideri Putin, İngiltere ile balıkçılık anlaşmasını iptal etti
15:21 Cem Yılmaz, Ramazan ayında yaptığı içkili paylaşım nedeniyle linç ediliyor Cem Yılmaz, Ramazan ayında yaptığı içkili paylaşım nedeniyle linç ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 18:48:14. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe maçından örnekler veren Galatasaray, TFF'yi fena bombaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement