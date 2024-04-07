Fenerbahçe, maçtan çekilince Galatasaray ile Süper Kupa tatil edildi - Son Dakika
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Fenerbahçe, maçtan çekilince Galatasaray ile Süper Kupa tatil edildi

Fenerbahçe, maçtan çekilince Galatasaray ile Süper Kupa tatil edildi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı, Fenerbahçe'nin 2. dakikada sahadan çekilmesi üzerine hakem tarafından tatil edildi. Fenerbahçe, 19 yaş altı takımı oyuncularıyla sahaya çıkarken, Galatasaraylı futbolcular tribündeki taraftarlarıyla sevinç gösterisi yaptı. Kararın Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu tarafından verileceği belirtildi.

07.04.2024 22:17
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçı, sarı-lacivertli ekibin 2. dakikada sahadan çekilmesinin ardından hakem Volkan Bayarslan tarafından tatil edildi.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Galatasaray, Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdulkerim Bardakçı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.

Fenerbahçe ise 19 yaş altı takımı oyuncuları Furkan Onur Akyüz, Mustafa Emir Akyıldız, Yusuf Akçiçek, Ümitcan Okan, Muhammet İmre, Efekan Karayazı, Emirhan Arkuctu, Muhammet Zeki Dursun, Çağrı Fedai, Kerem Kayaarası ve Görkem İbrahim Demirel ile sahada yer aldı.

Hakem Volkan Bayarslan'ın düdüğüyle başlayan karşılaşmanın ilk dakikasında Galatasaray, Mauro Icardi ile bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Golden sonra oyunu başlatmayan Fenerbahçe takımı, kenardaki yönetim kurulu üyesi Ahmet Ketenci'nin de işaretiyle sahadan çekildi. Sarı-lacivertli futbolcuların soyunma odasına gitmesiyle hakem Volkan Bayarslan, müsabakayı tatil etti.

Yarıda kalan karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu verecek.

Bu arada Galatasaraylı futbolcular, tribünlerdeki taraftarlarıyla sevinç gösterisi yaptı.

Fenerbahçe 15 futbolcuyla geldi

Galatasaray mücadelesi için Şanlıurfa'ya gelen Fenerbahçe 19 Yaş Altı Takımı'nda 15 futbolcu yer aldı.

Sarı-lacivertlilerde sahaya çıkan 11 kişinin yanı sıra yedek kulübesinde ise 4 kişi bekledi.

Fenerbahçeli futbolcular, kamp yaptıkları otelde yemek yedikten sonra 11 Nisan Stadyumu'na geçti.

Bakan Bak da maçı takip etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da maçı takip etmek için 11 Nisan Stadyumu'na geldi.

Bakan Bak, müsabakayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile birlikte takip etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç taraftarların yanına gitti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, karşılaşmanın başlamasından önce protokol tribünün yanında bulunan Fenerbahçe taraftarlarının yanına gitti.

Koç, sarı-lacivertli taraftarların tezahüratları arasında tribüne indi.

Galatasaray taraftarları ise Ali Koç'a tezahüratlarla tepki gösterdi.

Galatasaray çift kale maç yaptı

Galatasaray, Fenerbahçe'nin çekilmesinin ardından sahada çift kale maç oynadı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Kaynak: AA

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