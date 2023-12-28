Süper Kupa için Suudi Arabistan\'da mücadele edecek Fenerbahçe ve Galatasaray maçının yayınlanacağı kanal belli oldu

2023 Turkcell Süper Kupa sahibini buluyor. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da karşı karşıya gelecek.

DEV FİNAL ATV'DE

29 Aralık Cuma günü Fenerbahçe ve Galatasaray Suudi Arabistan'da Süper Kupa için kozlarını paylaşacak. Büyük heyecana sahne olacak maç ATV'de yayınlanacak. Karşılaşma 20.45'de başlayacak.

BİTİGEN DÜDÜK ÇALACAK

Maçta hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

SON 10 MAÇTA ASLAN ÜSTÜN

Okan Buruk'un öğrencileri, Fenerbahçe ile yaptığı son 10 karşılaşmada üstünlük kurdu. İki takım arasında tamamı Süper Lig'de yapılan müsabakalarda Galatasaray 4, sarı-lacivertliler ise 2 galibiyet alabildi. Dört derbi ise berabere bitti.