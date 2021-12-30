Fenerbahçe milyarlık kayıplarının telafisi için ilk adımı attı!

Fenerbahçe Kulübü, Şike Davası'ndaki beraat kararlarının Yargıtay tarafından onanmasıyla birlikte, karşılaşmanın bir an önce organize edilmesi ve vicdanlarda yer eden büyük bir soru işaretinin ortadan kaldırılması talep edildi.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"ADIMLAR ATILACAKTIR"

Kulübümüz, 27 Aralık 2021 Pazartesi günü itibariyle Fenerbahçemize ve yöneticilerimize atfedilen tüm suçların; Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin OYBİRLİĞİ ile beraat kararını onamasıyla düşmesine istinaden adımlarını atmaya başlamıştır.

Bu kapsamda, Yönetim Kurulumuzun imzasıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na aşağıdaki başvuru yapılmıştır.

Camiamızın bilgilerine sunarız.

#HesapVakti

"TFF YÖNETİM KURULU'NUN DİKKATİNE"

27 Aralık 2021 tarihinde, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin Futbolda Sözde Şike Davası'nda mahkemenin verdiği beraat kararını onamasıyla Fenerbahçemizin 2010-2011 şampiyonluğu bir kez daha ve geri dönülemez şekilde tescil edilmiş; bu gerçekten yola çıkarak da şampiyonluğumuzun bize getirdiği doğal bir hakkı dile getirme gereği doğmuştur.

2010-2011 Süper Lig Şampiyonu Fenerbahçemiz ile aynı sezonun Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş arasında oynanması gereken 2011 Türkiye Süper Kupa karşılaşması, kamuoyunun bildiği gibi hain örgütün tertiplediği sözde dava ve devamında TFF'nin aldığı erteleme kararına istinaden oynanamamıştır.

Yargıtay tarafından nihai kararın verilmesiyle birlikte bu maçın bir an önce organize edilmesini ve vicdanlarda yer eden büyük bir soru işaretinin ortadan kaldırılmasını ivedilikle talep ediyor; hak edenin sahada kazanarak kupayı müzesine götürmesini istiyoruz."

Saygılarımızla

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu."

KAYIP BÜYÜK

Sarı-Lacivertliler, birinci tamamladığı 2010-11 sezonunda Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş ile Süper Kupa'da kozlarını paylaşacaktı. Ancak final oynanmadı. Ardından Avrupa'dan men geldi. Avrupa'ya gönderilmeyen Fenerbahçe, o dönem çok büyük gelirlerden mahrum kaldı, yıldız futbolcular kadrodan ayrıldı. Daha sancılı geçecek yılların zemini oluştu. Ersun Yanal'ın olduğu dönemde de Fenerbahçe, Avrupa kupalarına gönderilmedi. TFF'nin Süper Kupa talebine vereceği cevap, Fenerbahçe'nin açacağı davalarda kozu olacak.