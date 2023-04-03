Kadıköy'de 10 kişi Beşiktaş'a öne geçtiği maçta 4-2 mağlup olan Fenerbahçe'de büyük kriz çıktı. Başkan Ali Koç'u sarı-lacivertli tribünler istifaya çağırırken, gönüllerinde yatan başkanı da sosyal medyada paylaştılar.
Fenerbahçe taraftarı, Beşiktaş maçının ardından tribünlerde dile getirdiği "Ali Koç istifa" sloganını sosyal medyaya da taşıdı. Sarı-lacivertli taraftarlar, lider Galatasaray ile puan farkının açılması sonrası "Ali Koç istifa" etiketini gündemin zirvesine taşırken, gönüllerinde yatan yeni başkanı da işaret etti.
Fenerbahçeliler, sosyal medyada iş insanı Sadettin Saran'ı başkanlığa aday olmaya çağırdı. Ali Koç'un başkan adaylığı döneminde seçim yarışına girmeyerek Koç'u destekleyen Saran'ın bir sonraki başkanlık seçimlerinde aday olacağı konuşuluyor.
Yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe taraftarı, Ali Koç'un yerine yeni başkanını seçti! Bu defa Aziz Yıldırım değil - Son Dakika