Fenerbahçe taraftarı, Ali Koç'un yerine yeni başkanını seçti! Bu defa Aziz Yıldırım değil - Son Dakika
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Fenerbahçe taraftarı, Ali Koç'un yerine yeni başkanını seçti! Bu defa Aziz Yıldırım değil

03.04.2023 12:35

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Beşiktaş'a 4-2 mağlup olduğu tarihi maçın ardından Kadıköy'de tribünleri dolduran binlerce taraftar, Ali Koç'u istifaya davet etti. Sosyal medyada da "Ali Koç istifa" etiketi gündeme gelirken, Fenerbahçe taraftarı iş insanı Saadettin Saran'a çağrı yaparak başkanlığa aday olması talebinde bulundu.

Kadıköy'de 10 kişi Beşiktaş'a öne geçtiği maçta 4-2 mağlup olan Fenerbahçe'de büyük kriz çıktı. Başkan Ali Koç'u sarı-lacivertli tribünler istifaya çağırırken, gönüllerinde yatan başkanı da sosyal medyada paylaştılar.

"ALİ KOÇ İSTİFA" GÜNDEMİN ZİRVESİNDE

Fenerbahçe taraftarı, Beşiktaş maçının ardından tribünlerde dile getirdiği "Ali Koç istifa" sloganını sosyal medyaya da taşıdı. Sarı-lacivertli taraftarlar, lider Galatasaray ile puan farkının açılması sonrası "Ali Koç istifa" etiketini gündemin zirvesine taşırken, gönüllerinde yatan yeni başkanı da işaret etti.

SADETTİN SARAN'I GÖREVE ÇAĞIRDILAR

Fenerbahçeliler, sosyal medyada iş insanı Sadettin Saran'ı başkanlığa aday olmaya çağırdı. Ali Koç'un başkan adaylığı döneminde seçim yarışına girmeyerek Koç'u destekleyen Saran'ın bir sonraki başkanlık seçimlerinde aday olacağı konuşuluyor.

Yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

Ali Koç'u istemeyen Fenerbahçe taraftarı, yeni başkanını çoktan seçti! Hepsi aynı paylaşımı yapıyor
Ali Koç'u istemeyen Fenerbahçe taraftarı, yeni başkanını çoktan seçti! Hepsi aynı paylaşımı yapıyor
Ali Koç'u istemeyen Fenerbahçe taraftarı, yeni başkanını çoktan seçti! Hepsi aynı paylaşımı yapıyor
Ali Koç'u istemeyen Fenerbahçe taraftarı, yeni başkanını çoktan seçti! Hepsi aynı paylaşımı yapıyor
Ali Koç'u istemeyen Fenerbahçe taraftarı, yeni başkanını çoktan seçti! Hepsi aynı paylaşımı yapıyor
Ali Koç'u istemeyen Fenerbahçe taraftarı, yeni başkanını çoktan seçti! Hepsi aynı paylaşımı yapıyor
Ali Koç'u istemeyen Fenerbahçe taraftarı, yeni başkanını çoktan seçti! Hepsi aynı paylaşımı yapıyor
YORUMLAR (1)
  • Eren Doruk: ali koc yeter artik yeterr Cevap Yaz 50 7 Yayından Kaldır
500
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Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe taraftarı, Ali Koç'un yerine yeni başkanını seçti! Bu defa Aziz Yıldırım değil - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe taraftarı, Ali Koç'un yerine yeni başkanını seçti! Bu defa Aziz Yıldırım değil - Son Dakika
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