Fenerbahçe'nin Derbi Tecrübeleri - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Derbi Tecrübeleri

Fenerbahçe\'nin Derbi Tecrübeleri

İrfan Can ve Osayi-Samuel, Beşiktaş'a karşı en deneyimli isimler olarak öne çıkıyor.

05.12.2024 10:48
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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci ile Bright Osayi-Samuel, Beşiktaş'a karşı oynadıkları 7'şer maçla takımın en deneyimli isimleri konumunda bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Bu önemli mücadelede sarı-lacivertlilerin başarılı futbolcuları İrfan Can Kahveci ile Bright Osayi-Samuel, derbilerde takımın en deneyimlileri ön plana çıkıyor. 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can, bugüne kadar tamamı Süper Lig olmak üzere 7 kez Beşiktaş derbisinde görev aldı. Bu süreçte 2 kez gol sevinci yaşayan milli futbolcu, Başakşehir formasıyla 7, Gençlerbirliği'yle de 4 kez siyah-beyazlılara karşı oynadı.

İrfan Can, bu sezon Süper Lig'de 9, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ile UEFA Avrupa Ligi'nde 4'er müsabakada görev aldı ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'de 5. sezonunu geçiren Bright Osayi-Samuel de 8. derbisine çıkacak. Nijeryalı futbolcu siyah-beyazlılara karşı 5'i 11 olmak üzere 7 maçta süre aldı. İrfan ve Osayi'nin sahada olduğu derbilerde Kanarya, 2 galibiyet, 4 beraberlik alırken, 1 kez kaybetti.

26 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon ise tamamı 11'de olmak üzere Süper Lig'de 7 maçta forma giydi. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 3, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 maça çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İrfan Can Kahveci, Milli Takım, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

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