Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev karşısındaki 11'i belli oluyor! Jorge Jesus netleştirmeye başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev karşısındaki 11'i belli oluyor! Jorge Jesus netleştirmeye başladı

19.07.2022 12:20

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turun ilk maçında yarın Polonya'da Dinamo Kiev ile mücadele edecek olan temsilcimiz Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, sahaya çıkaracağı ilk 11'i netleştirdi.

Ülkemizi Trabzonspor ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe, ilk ciddi sınavını veriyor. Yarın, Dinamo Kiev ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Jorge Jesus, Ukrayna ekibi karşısındaki ilk 11'ini belirledi.

MUHTEMEL İLK 11

  • Altay
  • Osayi
  • Serdar Aziz
  • Szalai
  • Ferdi
  • İsmail
  • İrfan Can
  • Zajc
  • Rossi
  • Lincoln
  • Valencia

FENERBAHÇE'NİN UEFA'YA BİLDİRİLEN KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik listede şu isimler yer alıyor:

Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Filip Novak, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, Joshua King, Lincoln Henrique, İrfan Can Kahveci, Bruma, Arda Güler, Miha Zajc, Miguel Crespo, Burak Kapacak, İsmail Yüksek, Emre Mor, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya.

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Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak müsabakayı, İsveç Futbol Federasyonundan Glenn Nyberg yönetecek. Nyberg'in yardımcılıklarını Mahbod Beigi ile Andreas Söderqvist yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adam Ladeback olacak. Karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak. Müsabakanın rövanşı, 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.

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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'i elemesi halinde 3. eleme turunda Sturm Graz ile karşılaşacak. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'i elemesi halinde 3. eleme turunda Sturm Graz ile karşılaşacak. Fenerbahçe'de Dinamo Kiev mesaisi devam etti Fenerbahçe'de Dinamo Kiev mesaisi devam etti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev karşısındaki 11'i belli oluyor! Jorge Jesus netleştirmeye başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev karşısındaki 11'i belli oluyor! Jorge Jesus netleştirmeye başladı - Son Dakika
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