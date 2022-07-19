Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev karşısındaki 11'i belli oluyor! Jorge Jesus netleştirmeye başladı

Ülkemizi Trabzonspor ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe, ilk ciddi sınavını veriyor. Yarın, Dinamo Kiev ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Jorge Jesus, Ukrayna ekibi karşısındaki ilk 11'ini belirledi.

MUHTEMEL İLK 11

Altay

Osayi

Serdar Aziz

Szalai

Ferdi

İsmail

İrfan Can

Zajc

Rossi

Lincoln

Valencia

FENERBAHÇE'NİN UEFA'YA BİLDİRİLEN KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik listede şu isimler yer alıyor:

Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Filip Novak, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, Joshua King, Lincoln Henrique, İrfan Can Kahveci, Bruma, Arda Güler, Miha Zajc, Miguel Crespo, Burak Kapacak, İsmail Yüksek, Emre Mor, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya.

DINAMO KIEV-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak müsabakayı, İsveç Futbol Federasyonundan Glenn Nyberg yönetecek. Nyberg'in yardımcılıklarını Mahbod Beigi ile Andreas Söderqvist yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adam Ladeback olacak. Karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak. Müsabakanın rövanşı, 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.