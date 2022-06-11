Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'nın babası yaşamını yitirdi.

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Türk futboluna ve Fenerbahçe'ye damga vuran efsane futbolcu Alex de Souza'nın babası hayatını kaybetti. Sosyal medyadan babası için duygusal bir mesaj yayınlayan Alex'e taziye mesajı yağdı.

"SENİ ÇOK SEVDİM YAŞLI ADAM"

Fenerbahçe efsanesi, Instagram hesabından babası için duygusal bir mesaj paylaşırken, "Bana verdiğin her şey için teşekkürler. Başka bir boyutta kesinlikle buluşacağız. Biz kalanlar, yollarımızı takip etmek için gereken ışığa sahip olabiliriz. Her şey için teşekkürler. Sen çok sevdim yaşlı adam. Ve hep seni seveceğim" ifadelerini kullandı.

"ALEX VE TÜM SOUZA AİLESİNİN ACISINI EN DERİN DUYGULARIMIZLA PAYLAŞIYORUZ

Fenerbahçe ise Alex de Souza için yaptığı paylaşımda, "Efsane oyuncularımızdan Alex de Souza'nın babası Adenir Rodrigues de Souza'nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Alex ve tüm Souza ailesinin acısını en derin ve içten duygularımızla paylaşıyor, Adenir Rodrigues de Souza'ya Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÖLÜM HABERİNİ BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE ALDIK"

Alex de Souza'nın eski kulüplerinden Palmeiras ise "İdolümüz Alex'in babası Adenir Rodrigues de Souza'nın ölüm haberini büyük bir üzüntüyle aldık. Bu acıyı derinden üzüyor ve aile ve dostlarımıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleriyle başsağlığı mesajı yayımladı.