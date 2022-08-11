Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever'in bikinili pozları nefes kesti

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinde hayat verdiği Amelie karakteriyle milyonların beğenisini kazanan teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.
Her zaman koruduğu formu ve düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Zeynep Sever Demirel, sosyal medyadan paylaştığı bikinili pozlarıyla adeta nefes kesti.
Bikinili pozlarına binlerce beğeni gelen Zeynep Sever için takipçileri övgü dolu yorumlarda bulundu. "Maşallah" yorumlarının fazlalığı dikkatlerden kaçmadı.
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