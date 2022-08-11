Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever'in bikinili pozları nefes kesti - Son Dakika
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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever'in bikinili pozları nefes kesti

11.08.2022 23:55
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever'in bikinili pozları nefes kesti

Fenerbahçe'nin efsane kalecisi ve Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, iddialı pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bodrum'da tatilde olan tescilli güzel Zeynep Sever, son olarak bikinili pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinde hayat verdiği Amelie karakteriyle milyonların beğenisini kazanan teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.

NEFES KESTİ

Her zaman koruduğu formu ve düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Zeynep Sever Demirel, sosyal medyadan paylaştığı bikinili pozlarıyla adeta nefes kesti.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever'in bikinili pozları nefes kesti
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever'in bikinili pozları nefes kesti

BİKİNİLİ PAYLAŞIMLARA YORUM YAĞDI

Bikinili pozlarına binlerce beğeni gelen Zeynep Sever için takipçileri övgü dolu yorumlarda bulundu. "Maşallah" yorumlarının fazlalığı dikkatlerden kaçmadı.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever'in bikinili pozları nefes kesti
YORUMLAR
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Volkan Demirel'in Eşi Zeynep Sever Bikinili Pozuyla Nefes Kesti! Volkan Demirel'in Eşi Zeynep Sever Bikinili Pozuyla Nefes Kesti!

Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever'in bikinili pozları nefes kesti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever'in bikinili pozları nefes kesti - Son Dakika
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