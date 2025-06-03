Fenerbahçe\'nin eski yıldızından olay itiraflar: Oyunculara hayvan gibi davranıyorlar

Bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe ve Hatayspor formaları giyen Yassine Benzia, Türkiye'de oynadığı dönemler hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'NİN BİR FELSEFESİ YOK"

Profesyonel futbol kariyerini Azerbaycan'ın Karabağ takımında sürdüren Yassine Benzia, Azerbaycan web sitesi Futbolinfo'ya yaptığı açıklamada,"Bana göre Fenerbahçe'nin bir felsefesi yok. Her sezon sayısız oyuncu değiştiriyorlar. Orada oyunculara hayvan gibi davranıyorlar. Tıpkı bana yaptıkları gibi. O zaman kulübün bu politikasından muzdarip olan tek kişi ben değildim. İşinizi düzgün yapmazsanız sonuçlar aynı olur" dedi.

GOL ATAMAMIŞTI

Yassine Benzia Lille'den kiralık geldiği Fenerbahçe'de 2018-19 döneminde forma giymiş, 20 maçta oynamış ve 2 asist yapmıştı.

Sonrasında Olympiakos ve Dijon takımlarında da top koşturan futbolcu, ardından bir dönem de Hatayspor forması giydi. Cezayir Milli Takımı'nda 8 karşılaşmada görev alan oyuncu bu maçlarda 4 gole imzasını attı.