Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun sakatlığı tat kaçırdı. 60. dakikada oyuna dahil olan Pedro, 70'te rakibinin sert hamlesiyle yerde kaldı.
Pozisyon sırasında çekilen fotoğrafı sakatlığın ciddiyetini gözler önüne serdi. Brezilyalı futbolcu oyundan sedyeyle çıkmak zorunda kaldı. O anda gözyaşlarına boğulan Pedro'ya takım arkadaşı ve tribünlerden destek geldi.
Pedro'nun durumunu yakından gören Mert Hakan ise yıkıldı. Sağlık görevlileriyle konuşan Mert Hakan'ın üzüntüsü her şeyi özetledi.
Son Dakika › Spor › Doktorla konuşan Mert Hakan'ın yüzünün şekli her şeyi özetledi! Joao Pedro'nun fotoğrafına yürek dayanmaz - Son Dakika