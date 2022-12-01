Doktorla konuşan Mert Hakan'ın yüzünün şekli her şeyi özetledi! Joao Pedro'nun fotoğrafına yürek dayanmaz - Son Dakika
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Doktorla konuşan Mert Hakan'ın yüzünün şekli her şeyi özetledi! Joao Pedro'nun fotoğrafına yürek dayanmaz

01.12.2022 00:48

Fenerbahçe'nin Rayo Vallecano ile oynadığı hazırlık maçında Joao Pedro ağır bir sakatlık yaşadı. Oyundan sedyeyle çıkan Pedro, hüngür hüngür ağladı. Doktorla Pedro'nun durumunu konuşan Mert Hakan, adeta kahroldu.

Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun sakatlığı tat kaçırdı. 60. dakikada oyuna dahil olan Pedro, 70'te rakibinin sert hamlesiyle yerde kaldı.

Doktorla konuşan Mert Hakan'ın yüzünün şekli her şeyi özetledi! Joao Pedro'nun fotoğrafına yürek dayanmaz

KAHREDEN FOTOĞRAF

Pozisyon sırasında çekilen fotoğrafı sakatlığın ciddiyetini gözler önüne serdi. Brezilyalı futbolcu oyundan sedyeyle çıkmak zorunda kaldı. O anda gözyaşlarına boğulan Pedro'ya takım arkadaşı ve tribünlerden destek geldi.

Doktorla konuşan Mert Hakan'ın yüzünün şekli her şeyi özetledi! Joao Pedro'nun fotoğrafına yürek dayanmaz

MERT HAKAN YIKILDI

Pedro'nun durumunu yakından gören Mert Hakan ise yıkıldı. Sağlık görevlileriyle konuşan Mert Hakan'ın üzüntüsü her şeyi özetledi.

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Son Dakika Spor Doktorla konuşan Mert Hakan'ın yüzünün şekli her şeyi özetledi! Joao Pedro'nun fotoğrafına yürek dayanmaz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doktorla konuşan Mert Hakan'ın yüzünün şekli her şeyi özetledi! Joao Pedro'nun fotoğrafına yürek dayanmaz - Son Dakika
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