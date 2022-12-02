Görüntüler yaşananları ortaya çıkardı! İşte acılar içinde kıvranan Joao Pedro'ya Türk hakemden tepki toplayan hareket - Son Dakika
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Görüntüler yaşananları ortaya çıkardı! İşte acılar içinde kıvranan Joao Pedro'ya Türk hakemden tepki toplayan hareket

02.12.2022 12:46

Fenerbahçe'nin Rayo Vallecano'yu 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada sarı-lacivertlilerin yıldızı Joao Pedro ağır bir sakatlık geçirdi. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ın yerde acılar içinde kıvranan futbolcuya karşı olan tutumu ise sarı-lacivertli taraftarları çıldırttı. Ortaya çıkan videoda yerde yatan Pedro'ya hararetli şekilde bir şeyler söyleyen Karaoğlan'a Mert Hakan Yandaş'ın hemen tepki gösterdiği görülüyor. Sosyal medyada ise sarı-lacivertli taraftarlar, Atilla Karaoğlan'ı sert eleştirdi.

Dünya Kupası'na verilen arada Fenerbahçe, Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-1 kazanan sarı-lacivertliler Joao Pedro'yu sakatlığa kurban verdi. Deneyimli golcünün sert müdahaleyle yerde kaldıktan sonra hakemden gördüğü muamele ise tepki çekti.

JOAO PEDRO AĞIR SAKATLIK GEÇİRDİ

Ülker Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Fenerbahçe, Rayo Vallecano'yu Osayi-Samuel, Joshua King ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada sarı-lacivertlilerin yıldız golcüsü Joao Pedro ise ağır bir sakatlık geçirirken, oyunu sedyeyle terk etmişti.

Görüntüler ortaya çıktı! Acılar içinde kıvranan Joao Pedro'ya Türk hakemden olay hareket
Joao Pedro'nun sakatlık anı

HAKEMDEN TARAFTARI ÇILDIRTAN HAREKET

Joao Pedro acılar içinde yerde kıvranırken hakem Atilla Karaoğlan'ın deneyimli golcüye hararetli şekilde bir şeyler söylemesi tepki çekti. Pedro ile olan diyaloğu sonrası Karaoğlan'a Mert Hakan Yandaş sert reaksiyon gösterdi. Sosyal medyada ise Fenerbahçe taraftarı, Karaoğlan'ı adeta topa tuttu.

Görüntüler ortaya çıktı! Acılar içinde kıvranan Joao Pedro'ya Türk hakemden olay hareket
Görüntüler ortaya çıktı! Acılar içinde kıvranan Joao Pedro'ya Türk hakemden olay hareket
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Joao Pedro'nun son durumu ne? Fenerbahçe'den açıklama geldi Joao Pedro'nun son durumu ne? Fenerbahçe'den açıklama geldi Fenerbahçe'den açıklama! Sakatlanan Joao Pedro'nun son durumu ne? Fenerbahçe'den açıklama! Sakatlanan Joao Pedro'nun son durumu ne?

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Son Dakika Spor Görüntüler yaşananları ortaya çıkardı! İşte acılar içinde kıvranan Joao Pedro'ya Türk hakemden tepki toplayan hareket - Son Dakika


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SON DAKİKA: Görüntüler yaşananları ortaya çıkardı! İşte acılar içinde kıvranan Joao Pedro'ya Türk hakemden tepki toplayan hareket - Son Dakika
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