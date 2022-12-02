Dünya Kupası'na verilen arada Fenerbahçe, Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-1 kazanan sarı-lacivertliler Joao Pedro'yu sakatlığa kurban verdi. Deneyimli golcünün sert müdahaleyle yerde kaldıktan sonra hakemden gördüğü muamele ise tepki çekti.
Ülker Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Fenerbahçe, Rayo Vallecano'yu Osayi-Samuel, Joshua King ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada sarı-lacivertlilerin yıldız golcüsü Joao Pedro ise ağır bir sakatlık geçirirken, oyunu sedyeyle terk etmişti.
Joao Pedro acılar içinde yerde kıvranırken hakem Atilla Karaoğlan'ın deneyimli golcüye hararetli şekilde bir şeyler söylemesi tepki çekti. Pedro ile olan diyaloğu sonrası Karaoğlan'a Mert Hakan Yandaş sert reaksiyon gösterdi. Sosyal medyada ise Fenerbahçe taraftarı, Karaoğlan'ı adeta topa tuttu.
Son Dakika › Spor › Görüntüler yaşananları ortaya çıkardı! İşte acılar içinde kıvranan Joao Pedro'ya Türk hakemden tepki toplayan hareket - Son Dakika