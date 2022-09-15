Fenerbahçe'nin Avrupa sınavında Batshuayi'nin kaçırdığı gol sosyal medyada gündeme oturdu - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Avrupa sınavında Batshuayi'nin kaçırdığı gol sosyal medyada gündeme oturdu

15.09.2022 22:29
Fenerbahçe'nin Avrupa sınavında Batshuayi'nin kaçırdığı gol sosyal medyada gündeme oturdu

Fenerbahçe'nin Rennes'e konuk olduğu UEFA Avrupa Ligi maçının 7. dakikasında Michy Batshuayi'nin kaleciye nişanladığı net pozisyon sonrası Beşiktaşlı taraftarlar, sarı-lacivertlilere gönderme yaparken, "Batshuayi mesaiye başladı" gibi yorumlar paylaşıldı.

Rennes ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Fransa'da karşı karşıya geliyor. Mücadeleye etkili bir oyunla başlayan temsilcimizde Michy Batshuayi çok net bir fırsatı değerlendirmedi.

ÇOK NET FIRSAT KAÇTI

7. dakikada Rennes kalesi önünde yarattığımız tehlikede Michy Batshuayi ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Belçikalı yıldız bu pozisyonda topu kaleci Mandanda'ya nişanladı ve mutlak gol fırsatını değerlendiremedi.

Yapma bunu Batshuayi! Tüm Beşiktaşlılar, Fenerbahçe taraftarına aynı mesajı yazıyor

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARDAN PAYLAŞIM YAĞMURU

Bu pozisyon sonrası Michy Batshuayi sosyal medya gündeminin zirvesine oturdu. Özellikle Beşiktaşlı taraftarlar, Fenerbahçelilere gönderme yaparken, "Batshuayi mesaiye başladı" yorumunda bulundu.

Yapma bunu Batshuayi! Tüm Beşiktaşlılar, Fenerbahçe taraftarına aynı mesajı yazıyor
Yapma bunu Batshuayi! Tüm Beşiktaşlılar, Fenerbahçe taraftarına aynı mesajı yazıyor
Yapma bunu Batshuayi! Tüm Beşiktaşlılar, Fenerbahçe taraftarına aynı mesajı yazıyor
Yapma bunu Batshuayi! Tüm Beşiktaşlılar, Fenerbahçe taraftarına aynı mesajı yazıyor
Yapma bunu Batshuayi! Tüm Beşiktaşlılar, Fenerbahçe taraftarına aynı mesajı yazıyor
Yapma bunu Batshuayi! Tüm Beşiktaşlılar, Fenerbahçe taraftarına aynı mesajı yazıyor
YORUMLAR
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Michy Batshuayi, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Avrupa sınavında Batshuayi'nin kaçırdığı gol sosyal medyada gündeme oturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Avrupa sınavında Batshuayi'nin kaçırdığı gol sosyal medyada gündeme oturdu - Son Dakika
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