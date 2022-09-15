Fenerbahçe'nin Avrupa sınavında Batshuayi'nin kaçırdığı gol sosyal medyada gündeme oturdu

Rennes ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Fransa'da karşı karşıya geliyor. Mücadeleye etkili bir oyunla başlayan temsilcimizde Michy Batshuayi çok net bir fırsatı değerlendirmedi.

ÇOK NET FIRSAT KAÇTI

7. dakikada Rennes kalesi önünde yarattığımız tehlikede Michy Batshuayi ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Belçikalı yıldız bu pozisyonda topu kaleci Mandanda'ya nişanladı ve mutlak gol fırsatını değerlendiremedi.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARDAN PAYLAŞIM YAĞMURU

Bu pozisyon sonrası Michy Batshuayi sosyal medya gündeminin zirvesine oturdu. Özellikle Beşiktaşlı taraftarlar, Fenerbahçelilere gönderme yaparken, "Batshuayi mesaiye başladı" yorumunda bulundu.