Fenerbahçe'nin Rusya'ya gidecek kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Rusya'ya gidecek kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Rusya'ya gidecek kamp kadrosu belli oldu

08.07.2023 10:55

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılmak üzere Rusya'ya gidecek 33 kişilik kamp kadrosunu açıkladı. Deneyimli stoper Samet Akaydin ise sakatlığı nedeniyle İstanbul'da bırakıldı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 9-15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılmak üzere Rusya'ya gidecek Fenerbahçe'nin 33 kişilik kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığı bulunan deneyimli stoper Samet Akaydin ve özel program dahilinde çalışacak Lincoln, İstanbul'da bırakılacak.

SAMET AYDİN SAKAT

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin Samet Akydin'i Rusya'ya götürmeme nedeni sakatlığı. 5 günlük bir tedavi süreci geçirecek olan deneyimli stoper, Fenerbahçe ülkeye döndükten sonra takımlara çalışmalara katılacak. Geçen sezon yaşadığı ağır sakatlıktan çıkan Lincoln ise İstanbul'da çalışmalarına devam edecek.

Fenerbahçe'nin 33 kişilik kamp kadrosu şöyle:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Muhammet Doğukan Demir, Serdar Aziz, Luan Peres, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Nazım Sangare, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, Willian Arao, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Burak Kapacak, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Ryan Kent, Joshua King, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun, Joao Pedro, Yiğit Efe Demir, Emir Ortakaya, Jin-Ho Jo, Emre Demir, Yusuf Kocatürk, Bora Aydınlık, Muhammet İmre.

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Samet Akaydın, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Rusya'ya gidecek kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Rusya'ya gidecek kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika
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