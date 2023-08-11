Fenerbahçe'nin yeni transferi Kent'in Szymanski'ye bakışları röportaja damga vurdu - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Kent'in Szymanski'ye bakışları röportaja damga vurdu

Son Güncelleme: 11.08.2023 12:37

Fenerbahçe, Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Maribor'u 3-1 mağlup ederken, takımın yeni transferi Kent'in Szymanski'ye bakışları sosyal medyada büyük ses getirdi. Evli erkek kullanıcılar, "Karıma böyle bakmıyorum" yorumlarında bulundu.

Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Maribor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Szymanski röportaj verirken, takıma yeni katılan bir başka isim olan Kent'in ona bakışları çok konuşuldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kent'in Szymanski'ye bakışları sosyal medyada büyük ses getirirken evli kullanıcılar, "Karıma böyle bakmıyorum" yorumlarında bulundu. O anlar kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Sosyal medyada yapılan yorumlar şöyle:

Fenerbahçeli yıldızın röportajına takım arkadaşının tavırları damga vurdu: 40 yıllık karıma böyle bakmıyorum
Fenerbahçeli yıldızın röportajına takım arkadaşının tavırları damga vurdu: 40 yıllık karıma böyle bakmıyorum
Fenerbahçeli yıldızın röportajına takım arkadaşının tavırları damga vurdu: 40 yıllık karıma böyle bakmıyorum
Fenerbahçeli yıldızın röportajına takım arkadaşının tavırları damga vurdu: 40 yıllık karıma böyle bakmıyorum
Fenerbahçeli yıldızın röportajına takım arkadaşının tavırları damga vurdu: 40 yıllık karıma böyle bakmıyorum
Fenerbahçeli yıldızın röportajına takım arkadaşının tavırları damga vurdu: 40 yıllık karıma böyle bakmıyorum
Evli erkekler aynı yorumu yapıyor! Fenerbahçeli yıldızın röportajına takım arkadaşı damga vurdu
Görüntü: Mustafa Akın
Evli erkekler aynı yorumu yapıyor! Fenerbahçeli yıldızın röportajına takım arkadaşı damga vurdu
Görüntü: Mustafa Akın
YORUMLAR
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Fenerbahçe, Ryan Kent, Spor, Son Dakika

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