Fenerbahçe'nin yeni transferi Kent'in Szymanski'ye bakışları röportaja damga vurdu

Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Maribor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Szymanski röportaj verirken, takıma yeni katılan bir başka isim olan Kent'in ona bakışları çok konuşuldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kent'in Szymanski'ye bakışları sosyal medyada büyük ses getirirken evli kullanıcılar, "Karıma böyle bakmıyorum" yorumlarında bulundu. O anlar kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Sosyal medyada yapılan yorumlar şöyle:

Görüntü: Mustafa Akın