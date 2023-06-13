Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent'in timsah beslediği ortaya çıktı! Sosyal medya patladı

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan Fenerbahçe, ilk transferini İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent ile 4 yıllık anlaşmaya vararak yaptı.

TİMSAH BESLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Sarı-Lacivertli kurmaylar yeni transferi daha yakından tanımak için araştırmalara koyulurken, yıldız futbolcu hakkında oldukça ilginç bir bilgide ortaya çıktı. 26 yaşındaki oyuncunun vahşi hayvan beslemeyi oldukça sevdiği öğrenilirken, son olarak forma giydiği Glasgow'daki evinde timsah beslediği öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Başarılı futbolcunun evinde beslediği hayvanı duyan sarı-lacivertli taraftarlar, bu olaya kayıtsız kalmadılar ve yaptıkları yorumlarla sosyal medyayı salladılar.

ARKADAŞINA YILAN HEDİYE ETTİ

26 yaşındaki başarılı futbolcu, 2018 yılında takım arkadaşı Nikola Katic'e yılbaşı hediyesi olarak bir yılan aldığı da ortaya çıktı.

İşte Kent'in timsahı için yapılan bazı sosyal medya yorumları;