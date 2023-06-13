Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent'in timsah beslediği ortaya çıktı! Sosyal medya patladı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent'in timsah beslediği ortaya çıktı! Sosyal medya patladı

13.06.2023 00:13

Fenerbahçe, İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Ancak araştırmalar sonucu, 26 yaşındaki futbolcunun evinde timsah beslediği ortaya çıktı. Bu olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan Fenerbahçe, ilk transferini İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent ile 4 yıllık anlaşmaya vararak yaptı.

TİMSAH BESLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Sarı-Lacivertli kurmaylar yeni transferi daha yakından tanımak için araştırmalara koyulurken, yıldız futbolcu hakkında oldukça ilginç bir bilgide ortaya çıktı. 26 yaşındaki oyuncunun vahşi hayvan beslemeyi oldukça sevdiği öğrenilirken, son olarak forma giydiği Glasgow'daki evinde timsah beslediği öğrenildi.

Ne kedi, ne köpek ne de kuş! Ryan Kent'in beslediği hayvanı duyanlar yorumlarıyla kırdı geçirdi

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Başarılı futbolcunun evinde beslediği hayvanı duyan sarı-lacivertli taraftarlar, bu olaya kayıtsız kalmadılar ve yaptıkları yorumlarla sosyal medyayı salladılar.

ARKADAŞINA YILAN HEDİYE ETTİ

26 yaşındaki başarılı futbolcu, 2018 yılında takım arkadaşı Nikola Katic'e yılbaşı hediyesi olarak bir yılan aldığı da ortaya çıktı.

İşte Kent'in timsahı için yapılan bazı sosyal medya yorumları;

Ne kedi, ne köpek ne de kuş! Ryan Kent'in beslediği hayvanı duyanlar yorumlarıyla kırdı geçirdi
Ne kedi, ne köpek ne de kuş! Ryan Kent'in beslediği hayvanı duyanlar yorumlarıyla kırdı geçirdi
Ne kedi, ne köpek ne de kuş! Ryan Kent'in beslediği hayvanı duyanlar yorumlarıyla kırdı geçirdi
Ne kedi, ne köpek ne de kuş! Ryan Kent'in beslediği hayvanı duyanlar yorumlarıyla kırdı geçirdi
Ne kedi, ne köpek ne de kuş! Ryan Kent'in beslediği hayvanı duyanlar yorumlarıyla kırdı geçirdi
Ne kedi, ne köpek ne de kuş! Ryan Kent'in beslediği hayvanı duyanlar yorumlarıyla kırdı geçirdi
Ne kedi, ne köpek ne de kuş! Ryan Kent'in beslediği hayvanı duyanlar yorumlarıyla kırdı geçirdi
Ne kedi, ne köpek ne de kuş! Ryan Kent'in beslediği hayvanı duyanlar yorumlarıyla kırdı geçirdi
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent'in timsah beslediği ortaya çıktı! Sosyal medya patladı - Son Dakika
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