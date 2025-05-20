Fenerbahçe\'nin yıldızından veda gibi paylaşım

Süper Lig devi Fenerbahçe'de takımdan ayrılacağı konuşulan yıldız futbolcu Sebastian Szymanski'den takıma veda eder nitelikte bir paylaşım geldi.
Sarı-lacivertli taraftarların beğendiği isimlerden biri olan Szymanski, Instagram profil fotoğrafını, Polonya Milli Takımı'ndan bir fotoğraf ile değiştirdi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 51 resmi karşılaşmada görev alan 26 yaşındaki Polonyalı oyuncu, bu mücadelelerde 7 gol kaydederken, 9 asistlik katkı sağladı.
İşte Szymanski'nin güncel profili;
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