Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım

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Fenerbahçe\'nin yıldızından veda gibi paylaşım

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Sebastian Szymanski, Instagram profil fotoğrafını Polonya Milli Takımı'ndan bir fotoğraf ile değiştirdi. Polonyalı oyuncunun bu hareketi takımdan ayrılacağı iddialarını daha da güçlendirdi.

20.05.2025 15:23
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Süper Lig devi Fenerbahçe'de takımdan ayrılacağı konuşulan yıldız futbolcu Sebastian Szymanski'den takıma veda eder nitelikte bir paylaşım geldi.

VEDA GİBİ PAYLAŞIM

Sarı-lacivertli taraftarların beğendiği isimlerden biri olan Szymanski, Instagram profil fotoğrafını, Polonya Milli Takımı'ndan bir fotoğraf ile değiştirdi.

16 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 51 resmi karşılaşmada görev alan 26 yaşındaki Polonyalı oyuncu, bu mücadelelerde 7 gol kaydederken, 9 asistlik katkı sağladı.

İşte Szymanski'nin güncel profili;

Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım
Fenerbahçe\'nin yıldızından veda gibi paylaşım

Sebastian Szymanski, Fenerbahçe, Instagram, Polonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Burhan Erdoğan:
    zaten fos çıktı 15 7 Yanıtla
  • erkan zengin:
    Defol git bir an önce 13 6 Yanıtla
  • Semih:
    acun: "Hocamız bayılıyor. Kendisine karşı dört kere oynamış, demiş ki ah keşke demiş oyuncu bizde olsa demiş. Ve bizde Szymanski şu anda" mou ve acunun maksimum top ve topcu bilgisi 8 4 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    hadi inşallah 5 3 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    yarım sezon harikalar yarattın ama sonrasında hicbisi yapamadın yinede emegine saglık. yolun acık olsun dogru karar almıssın. 0 1 Yanıtla
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