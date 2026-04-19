Fenerbahçe Opet EuroLeague'de Şampiyon
Fenerbahçe Opet EuroLeague'de Şampiyon

19.04.2026 23:29
Fenerbahçe Opet, Galatasaray'ı 68-55 yenerek EuroLeague Women'da üçüncü şampiyonluğunu kazandı.

SALON: Pabellon Principe Felipe

HAKEMLER: Sonia Teixeira, Petar Pesic, Juozas Barkauskas

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Kuier 10, Johannes 12, Williams 15, Smalls 8, Derin Erdoğan 5, Gökşen Fitik 3, Elif Bayram 2

FENERBAHÇE OPET: Allemand 13, Williams 4, Meesseman 20, Sevgi Uzun 2, Stewart 9, Rupert 16, Olcay Çakır Turgut 4

1'İNCİ PERİYOT: 16-17

DEVRE: 32-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 45-51

İspanya'nın Zaragoza şehrinde düzenlenen EuroLeague Women Final Six organizasyonu finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet'in karşı karşıya geldiği maçı 68-55 sarı-lacivertli ekip kazandı. Fenerbahçe Opet bu sonuçla EuroLeague Women'da üçüncü şampiyonluğuna ulaştı.

Emma Meesseman'ın basketiyle başlayan ve karşılıklı sayılarla devam maçın ilk 5 dakikası 6-5 Fenerbahçe Opet üstünlüğüyle geçildi. Sarı- lacivertli ekip Meessaman'ın etkili oyunuyla ilk periyodu da 17-16 önde tamamladı. 2'inci periyotta da rakibine kolay sayı üretme şansı tanımayan ve hücumda özellikle pota altını iyi kullanan Fenerbahçe Opet soyunma odasına 37-32 önde gitti.

2'nci yarıya Allemand'ın art arda iki 3 sayılık basketiyle başlayan Fenerbahçe Opet 3'üncü periyodun bitimine 7.26 kala Meesseman'ın sayısıyla farkı çift hanelere çıkardı: 34-45. Bu dakika sonra sarı-kırmızılı takımın farkı azaltma çabaları sonuç vermedi ve 3'üncü çeyrek de 51-45 Fenerbahçe Opet lehine sona erdi.

Karşılıklı sayılarla başlayan son çeyrekte savunmayı sertleştiren Galatasaray Çağdaş Faktoring farkı 4 sayıya kadar düşürmeyi başardı: 49- 53. Bu dakikadan sonra Stewart'la bulduğu üç sayılık atışın hemen ardından bir de top çalarak sayı üreten Fenerbahçe Opet bir anda farkı 9 sayıya çıkardı: 49-58. Maçın bitimine 5.07 kala Allemand'la 3 sayılık bir de basket bulan Fenerbahçe Opet farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 49-61. Bu dakikadan sonra 2'nci teknik faulünü alan Galatasaray Çağdaş Faktoring Başantrenörü Fırat Okul soyunma odasına gitti. Maçın sonunda rakibine farkı eritme şansı tanımayan Fenerbahçe Opet maçtan 68-55 galip ayrıldı ve şampiyon oldu.

MEESSEMAN TARİHE GEÇTİ

EuroLeague Women'da Türk derbisine sahne olan maçta Fenerbahçe Beko adına 20 sayı üreterek maçın en skorer ismi olan Emma Meesseman 7 şampiyonlukla EuroLeague'de en çok şampiyonluk yaşayan kadın basketbolcu oldu.

