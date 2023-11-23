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Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın genç kalecisi Göknur Güleryüz, Türkiye'yi seçti - Son Dakika

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın genç kalecisi Göknur Güleryüz, Türkiye'yi seçti

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın 20 yaşındaki kalecisi Göknur Güleryüz, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı. Göknur Güleryüz, Azerbaycan Kadın A Milli Takımı'na davet edilmiş olsa da Türkiye Kadın A Milli Takımı'nda forma giymeyi tercih etti. Fenerbahçe kulübü, oyuncuya milli takım kariyerinde başarılar diledi.

23.11.2023 - 15:29,
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Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın 20 yaşındaki kalecisi Göknur Güleryüz, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.

AZERBAYCAN'I TERCİH ETMEDİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonundan itibaren Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol takımımızın formasını terleten ve daha öncesinde alt yaş kategorileri olmak üzere Azerbaycan Kadın A Milli Takımı'na davet edilen oyuncumuz Göknur Güleryüz, milli takım tercihini Türkiye Kadın A Milli Takımımızdan yana kullanmıştır. Oyuncumuza milli takım kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın genç kalecisi Göknur Güleryüz, Türkiye'yi seçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın genç kalecisi Göknur Güleryüz, Türkiye'yi seçti - Son Dakika
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