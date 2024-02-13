Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ve Kulüp Başkanları PFDK\'ya Sevk Edildi

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıoğlu'nun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce 13.02.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler açıklandı.
Kurula yapılan sevkler şu şekilde:
"1- YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 09.02.2024 tarihinde oynanan YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve " saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı MURAT SANCAK 'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca, "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca, "hakareti"nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca, "tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca, " hakem soyunma odası koridorlarındaki hakareti ve sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca, müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 13.02.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü idarecisi METİN KORKMAZ 'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü'nün 10.02.2024 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki " talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı Geçici m.2 uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı ECMEL FAİK SARIALİOĞLU'nun 11.02.2024 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 13.02.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 11.02.2024 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Trendyol Süper Lig müsabakasındaki" çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve " saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 11.02.2024 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki " saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve " talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Sportif Ekipman Talimatı'nın 22/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi MARIO JORGE DOS SANTOS BRANCO 'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
6- MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübü'nün 12.02.2024 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki" talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/3 maddesi uyarınca ve " saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
7- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 12.02.2024 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki" çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzincan'da çok sayıda işçinin göçük altında kaldığı maden sahasındaki toprak kayması ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Özdağ, ''Sabah vardiyasının başında 6 işçi topraktaki çatlağı görüp 'Burada çalışmayız' demiş. Ve alanı terk etmiş. Bu 6 kişi bu şekilde kurtulmuş'' dedi.
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