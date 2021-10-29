Fenerbahçe taraftarı "Respect Pereira" etiketiyle gündeme damga vurdular

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Fenerbahçe'de Trabzonspor, Antwerp ve Alanyaspor maçlarında gelen puan kayıplarının ardından tepkilerin merkezine oturan teknik direktör Vitor Pereira'ya taraftarlar sosyal medyada sevgi gösterisinde bulundu.

TARAFTARLAR PEREIRA'NIN YENİ VE MODERN BİR SİSTEM OTURMAK İSTEDİĞİNİ VURGULADI

Ligin en iyi hocasının Vitor Pereira olduğunu düşünen Fenerbahçe taraftarları, sosyal medya "Respect Pereira" (Pereira'ya saygı) etiketinin altında binlerce paylaşım yaptı. Taraftarlar yaptıkları yorumlarda, Portekizli hocanın Fenerbahçe'ye yeni ve modern bir sistem oturtacağını savundu.