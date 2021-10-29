Fenerbahçe'de Trabzonspor, Antwerp ve Alanyaspor maçlarında gelen puan kayıplarının ardından tepkilerin merkezine oturan teknik direktör Vitor Pereira'ya taraftarlar sosyal medyada sevgi gösterisinde bulundu.
Ligin en iyi hocasının Vitor Pereira olduğunu düşünen Fenerbahçe taraftarları, sosyal medya "Respect Pereira" (Pereira'ya saygı) etiketinin altında binlerce paylaşım yaptı. Taraftarlar yaptıkları yorumlarda, Portekizli hocanın Fenerbahçe'ye yeni ve modern bir sistem oturtacağını savundu.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe taraftarı 'Respect Pereira' etiketiyle gündeme damga vurdular - Son Dakika Spor