Fenerbahçe taraftarını tedirgin eden görüntü! Gerçek sonradan ortaya çıktı - Son Dakika
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Fenerbahçe taraftarını tedirgin eden görüntü! Gerçek sonradan ortaya çıktı

14.07.2026 16:46
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Fenerbahçe'nin Mason Greenwood'u 40 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus karşılığında transfer ettiği öne sürülmüştü. Greenwood'un bugün İstanbul'a getirilmesi beklenirken, transfer için Fransa'da bulunan Fenerbahçeli kurmayların oyuncu olmadan Manchester’a doğru yola çıktığı görüldü. Bu durum taraftarların kafasında soru işareti yaratırken gerçek kısa bir süre ortaya çıktı. Greenwood'un Manchester'a ailesiyle gideceği ve bu yüzden havalimanına geç geldiği belirtildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe, uzun süredir peşinde koştuğu İngiliz yıldız Mason Greenwood transferini bitirmeye hazırlanıyor.

OYUNCUYU ALMADAN İNGİLTERE'YE UÇTULAR

Sarı-lacivertli yönetici Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin, geride bıraktığımız gün transferi bitirmek için Marsilya'ya gitti. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Sarı-lacivertli yönetim bu transfer için Olympique Marsilya ile her konuda anlaşmaya vardı. Oyuncunun bu akşam İstanbul'a getirilmesi beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kurmayların Greenwood olmadan Manchester’a doğru yola çıktığı görüldü. Bu durum taraftarların kafasında soru işareti yaratırken, ''Transfer iptal mi?'' soruları sorulmaya başlandı. 

GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

Taraftarların meraklı bekleyişi devam ederken Greenwood transferinde müjdeli haber geldi. İngiliz oyuncunun Manchester'a Fenerbahçe yönetimiyle değil, ailesiyle birlikte seyahat edeceği ve bu nedenle havalimanına daha geç geldiği ifade edildi. 

Fenerbahçe taraftarını tedirgin eden görüntü! Gerçek sonradan ortaya çıktı

BONSERVİS DETAYLARI

Öte yandan Fenerbahçe'nin bu transfer için gözden çıkardığı rakam belli oldu. Sarı-lacivertliler, Fransız ekibi Marsilya'ya 40 milyon euro net bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada ayrıca performansa dayalı 2 milyon euroluk bonus maddesi de yer alıyor.

2030'A DEK İMZA

23 yaşındaki yetenekli hücum oyuncusu ile uzun vadeli bir planlama yapan Fenerbahçe, Greenwood ile Haziran 2030'a kadar geçerli olacak 4 yıllık bir sözleşme imzalayacak. İngiliz yıldızın sarı-lacivertli ekipten yıllık yaklaşık 10 milyon euro net maaş kazanması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Mason Greenwood, geride bıraktığımız sezonda Olympique Marsilya formasıyla gösterdiği performansla adeta parmak ısırttı. Fransız ekibiyle çıktığı 45 resmi karşılaşmada 26 gol atıp 11 de asist yapan genç yıldız, toplamda 37 gole doğrudan etki etti.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe taraftarını tedirgin eden görüntü! Gerçek sonradan ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe taraftarını tedirgin eden görüntü! Gerçek sonradan ortaya çıktı - Son Dakika
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