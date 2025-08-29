Fenerbahçe taraftarları, Mourinho\'nun gidişini çekme helva dağıtarak kutladı

Fenerbahçe Spor Kulübü, geçtiğimiz yıl temmuz ayında göreve başlayan Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını duyurdu.

MOURINHO'NUN GİDİŞİ ŞEREFİNE HELVA DAĞITTILAR

Kastamonu'da alınan karara sevinen Fenerbahçe taraftarları, tarihi Nasrullah Meydanı'nda cuma namazının ardından cemaate çekme helva ikram etti. Cami cemaatinden bazı vatandaşlar ise Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını çekme helva ikram edilirken öğrendi.

'YÜZLERİ GÜLÜMSETTİK, AĞIZLARIMIZI TATLANDIRDIK'

Fenerbahçe taraftarı olan Ozan Furkan Atlamaz, "Ofiste arkadaşımla oturuyorduk. Bugün de mübarek cuma günü, Jose Mourinho'nun kovulduğu haberini aldık. Bundan dolayı ilk başta çok mutlu olduk. Vatandaşlarımızın ağzı tatlansın hem de Fenerbahçeliler'in ağzı tatlansın diye düşündük. Çünkü bu haberi uzun zamandır bekliyorduk. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra bekliyorduk bu haberi zaten. Haberi aldıktan sonra böyle bir çekme helva dağıtımı ile vatandaşların yüzlerini gülümsetelim, ağızlarını tatlandıralım diye ortak bir fikir aldık. Böyle de bir şey yaptık, güzel ve renkli oldu diye düşünüyorum" dedi.

'MOURINHO ELEŞTİRİYİ SEVİYOR AMA İCRAATİ YOK'

Uzun süredir Jose Morinho'nun takımdan ayrılmasını beklediklerini dile getiren Yiğit Eraslan ise, "Çekme helva ikram ettiğimiz cemaat ve esnaflar çok sevindi. Haberi bizden alanlar oldu. Cuma çıkışı 'gitti mi' diye soranlar oldu, biz de 'gitti' dedik. Biz de sevindik, zaten uzun zamandır arkadaşımızın dediği gibi gitmesini bekliyorduk. Kendisi de zaten bunu bekliyordu. Bana kalırsa tazminatını bekliyordu. Kovulmayı bekliyordu, ona uygun hamleler yaptı. Şampiyonlar Ligi play-off öncesinde yaptığı açıklamalar kulübümüzü küçük düşürecek düzeyde açıklamalardı. Birçok hareketinden memnun değiliz, hiç bir performanslarından memnun değildik. Zaten istiyorduk, çok mutluyuz. Jose Mourinho, gitsin Youtube kanalı açsın, spor yorumculuğu yapsın, çok iyi biliyor eleştirmeyi, çok seviyor eleştiriyi ama icraatı yok maalesef, hayatta hocalık yapmasın" diye konuştu.

'FENERBAHÇE'NİN EVLADI OLSUN'

Yeni teknik direktörün Fenerbahçe camiasından bir isim olmasını istediklerini dile getiren Eraslan, "Bu camiadan biri olsun isterim, her Fenerbahçeli gibi, Fenerbahçe'nin evladı olsun isterim, yerli ve milli bir hoca olsun isterim. İsteklerim bunlar, kim olursa şimdiden hayırlısı olsun" şeklinde konuştu.