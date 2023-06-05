Fenerbahçe Taraftarları Samandıra'da Yönetim İstifa Sloganlarıyla Protesto Etti - Son Dakika
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Fenerbahçe Taraftarları Samandıra'da Yönetim İstifa Sloganlarıyla Protesto Etti

05.06.2023 00:39

Galatasaray maçının ardından Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nin girişinde toplanan taraftarlar, 'Yönetim istifa' sloganları atarken, tesisten çıkanlara yumurta ve soğan attı. Kadıköy'de de protesto gerçekleştiren taraftarlar, eski başkan Aziz Yıldırım lehine de slogan attı.

Galatasaray - Fenerbahçe maçının ardından Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nin girişinde toplanan taraftarlar, 'Yönetim istifa' sloganları atarken, tesisten çıkanlara yumurta ve soğan attı.

TESİSE YUMURTA VE SOĞAN FIRLATTILAR

Samandıra'da bulunan Can Bartu Tesisleri'nde toplanan bir grup taraftar, Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçeli futbolculara ve yönetime tepki gösterdi. 'Yönetim İstifa', 'Yalan yalan, dolan dolan, 6 sene oldu istifa', 'Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Feneri ne hale getirdin' şeklinde sloganlar atan taraftarlar, tesislerden çıkan araçlara yumurta ve soğan attı. Daha sonra ise polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı tesisin etrafından taraftarlar uzaklaştırıldı.

Fenerbahçe taraftarı uyumuyor! Yumurta ve soğanlarla saldırdılar

AZİZ YILDIRIM LEHİNE SLOGAN

Kadıköy ve Samandıra'da toplanan Fenerbahçeli taraftarlar, eski başkan Aziz Yıldırım lehine de slogan attı. Taraftarlar, Aziz Yıldırım'ı yeniden göreve davet etti.

Fenerbahçe taraftarı uyumuyor! Yumurta ve soğanlarla saldırdılar

KADIKÖY'DE PROTESTO DEVAM ETTİ

Kalabalık bir grupta Kadıköy'de Fenerbahçe Stadı'nın önünde protesto gerçekleştirdi. Polis önlemiyle taraftarlar stat önünden uzaklaştırıldı. Ali Koç aleyhine çok sert tezahüratlar yapıldı.

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Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Taraftarları Samandıra'da Yönetim İstifa Sloganlarıyla Protesto Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe Taraftarları Samandıra'da Yönetim İstifa Sloganlarıyla Protesto Etti - Son Dakika
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