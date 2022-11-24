Süper Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un son paylaşımı, sarı-lacivertli taraftarları korkuttu.
Flamengo'yu çalıştırdığı dönemde yaşadığı Libertadores şampiyonluğunun yıl dönümüne ilişkin özel paylaşım yapan Jorge Jesus, Fenerbahçe taraftarları arasında olay çıkardı.
Bazı taraftarlar bu paylaşımı Jorge Jesus'un sezon sonunda takımdan ayrılabileceğine yordu. Birçok sarı-lacivertli taraftar ise Portekizli hocanın paylaşımını son derece normal karşılarken, altında bir şey aranmaması gerektiğini belirtti.
Son Dakika › Spor › Jorge Jesus'un paylaşımını gören Fenerbahçelileri endişe sardı - Son Dakika