Jorge Jesus'un paylaşımını gören Fenerbahçelileri endişe sardı - Son Dakika
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Jorge Jesus'un paylaşımını gören Fenerbahçelileri endişe sardı

24.11.2022 11:42

Flamengo ile yaşadığı Libertadores şampiyonluğunun yıl dönümüne ilişkin özel paylaşım yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sarı-lacivertli taraftarları korkuttu. Bu paylaşım, Jesus'un sezon sonunda takımdan ayrılabileceğini düşündürürken taraftarların bir kısmı ise deneyimli hocanın paylaşımını gayet normal karşıladı.

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un son paylaşımı, sarı-lacivertli taraftarları korkuttu.

JORGE JESUS'TAN FLAMENGO PAYLAŞIMI

Flamengo'yu çalıştırdığı dönemde yaşadığı Libertadores şampiyonluğunun yıl dönümüne ilişkin özel paylaşım yapan Jorge Jesus, Fenerbahçe taraftarları arasında olay çıkardı.

Jorge Jesus'un paylaşımını gören Fenerbahçelilerin eli ayağı buz kesti! Hepsi diken üstünde

TARAFTAR ORTALIĞI AYAĞA KALDIRDI

Bazı taraftarlar bu paylaşımı Jorge Jesus'un sezon sonunda takımdan ayrılabileceğine yordu. Birçok sarı-lacivertli taraftar ise Portekizli hocanın paylaşımını son derece normal karşılarken, altında bir şey aranmaması gerektiğini belirtti.

Jorge Jesus'un paylaşımını gören Fenerbahçelilerin eli ayağı buz kesti! Hepsi diken üstünde
Jorge Jesus'un paylaşımını gören Fenerbahçelilerin eli ayağı buz kesti! Hepsi diken üstünde
Jorge Jesus'un paylaşımını gören Fenerbahçelilerin eli ayağı buz kesti! Hepsi diken üstünde
Jorge Jesus'un paylaşımını gören Fenerbahçelilerin eli ayağı buz kesti! Hepsi diken üstünde
Jorge Jesus'un paylaşımını gören Fenerbahçelilerin eli ayağı buz kesti! Hepsi diken üstünde
Jorge Jesus'un paylaşımını gören Fenerbahçelilerin eli ayağı buz kesti! Hepsi diken üstünde
YORUMLAR (2)
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Son Dakika Spor Jorge Jesus'un paylaşımını gören Fenerbahçelileri endişe sardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jorge Jesus'un paylaşımını gören Fenerbahçelileri endişe sardı - Son Dakika
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