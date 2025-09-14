Fenerbahçe, Trabzonspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
Fenerbahçe, Trabzonspor'u 1-0 Yendi

Fenerbahçe, Trabzonspor\'u 1-0 Yendi
14.09.2025 21:19
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Tedesco ilk maçında galip.

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayan mücadelede hakem Ozan Ergün düdük çaldı. Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını Ceyhün Sesigüzel ve Süleyman Özay üstlendi. Ev sahibi Fenerbahçe mücadeleye "Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En Nesyri" ilk 11'iyle sahaya çıktı. Konuk ekip Trabzonspor ise "Onana, Ozan Tufan, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Onuachu" 11'iyle sahada yer aldı.

11'inci dakikada Trabzonspor'un bulduğu gol faul sebebiyle iptal edildi. Sol taraftar topla buluşan Olaigbe'nin ceza sahasına yaptığı ortada Onuachu'nun kafa vuruşunda top üst direkten ağlara gitti. Hakem Ozan Ergün, VAR uyarısının ardından pozisyonu izledi ve Onuachu'nun Skriniar'a faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti. 17'nci dakikada Okay Yokuşlu orta sahada Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyen hakem Ozan Ergün, Okay Yokuşlu'ya kırmızı kart gösterdi ve Trabzonspor, 19'uncu dakikada 10 kişi kaldı. Fenerbahçe, 39'uncu dakikada gole yaklaştı. Sağ taraftan çalımlarla ceza sahasına giren Szymanski pasını kale önündeki En Nesyri'ye aktardı. Bu oyuncunun şutunda top az farkla yandan dışarı gitti. Fenerbahçe, 45'inci dakikada öne geçti. Fred'in ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunu direk dibinden çıkaran Onana, topu sektirdi. Szymanski seken topu kale önündeki kale önündeki En Nesyri'nin önüne bıraktı. En Nesyri'nin boş kaleye vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya da baskılı başlayan Fenerbahçe oldu ve 49'uncu dakikada En Nesyri'nin şutu önce üst direğe daha sonra ise yere çaparak oyun alanında kaldı. 82'nci dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası yayının içinden yaptığı vuruşta top önce savunmaya sonra yan direğe çarparak kaleci Onana'da kaldı. İkinci yarıda gol sesi çıkmadı ve mücadele Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

DOMENICO TEDESCO İLK MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Domenico Tedesco getirilmişti. 40 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertli ekibin başında ilk maçına Trabzonspor karşısında çıktı. Tedesco ilk maçında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

KEREM AKTÜRKOĞLU, EDERSON VE ASENSIO İLK KEZ FENERBAHÇE FORMASI GİYDİ

Fenerbahçe'nin Portekiz ekibi Benfica'dan transfer ettiği milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Manchester City'den kadrosuna kattığı Brezilyalı kaleci Ederson ve Paris Saint-Germain'den transfer edilen Marco Asensio ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. Kerem Aktürkoğlu ve Ederson mücadeleye ilk 11'de başlarken Brezilyalı kaleci, 90 dakika forma giydi. Kerem Aktürkoğlu ise 73'üncü dakikada yerini Dorgeles Nene'ye bıraktı. Marco Asensio ise 83'üncü dakikada Anderson Talisca'nın yerine oyunda dahil oldu.

NEFRET YOK, FUTBOL VAR MESAJI

Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasının santra vuruşu sonrasında oyuncular "Nefret Yok, Futbol Var" mesajı vermek için topu taca atarak 1 dakika hareketsiz kaldı.

Kaynak: DHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.