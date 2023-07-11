Fenerbahçe, Umut Nayir'i kadrosuna kattı! - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe, Umut Nayir'i kadrosuna kattı!

11.07.2023 21:14

Fenerbahçe, transfer çalışmaları kapsamında Umut Nayir'i renklerine bağladığını duyurdu. 30 yaşındaki forvet, Ümraniyespor'da geçtiğimiz sezon 17 gol 3 asistlik performans sergilemişti. Umut Nayir, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada beklentilerin üstesinden gelmek için mücadele edeceğini belirtti. Transferin resmiyet kazanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen oyuncunun kontrolleri tamamlandı.

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Umut Nayir'i renklerine bağladığını resmen duyurdu. Geçtiğimiz sezon Ümraniyespor formasıyla 17 gol 3 asistlik katkı sağlayan 30 yaşındaki forvet, imza sonrası kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada "Beklentilerin üstesinden gelmek için sonuna kadar mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı.

UMUT NAYİR İLE 2+1 YILLIK KONTRAT YAPILDI

Transferle ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Umut Nayir ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

UMUT NAYİR: BEKLENTİLERİN ÜSTESİNDEN GELMEK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM

Transferin resmiyet kazanmasının ardından kulüp televizyonuna konuşan Umut Nayir, "Tabii ki mutlu ve gururluyum, heyecanlıyım aynı zamanda. Koca bir aile, büyük sorumluluklar... Hepsine hazırım. Beklentilerin üstesinden gelmek için sonuna kadar mücadele edeceğim." sözlerini sarf etti.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Öte yandan Fenerbahçe, Umut Nayir'in sağlık kontrolünden de geçirildiğini bildirdi. Sarı-Lacivertliler konuyla ilgili yaptığı duyuruda, "Kulübümüzün yeni transferi Umut Nayir, sağlık kontrolünden geçti. İlk olarak kan tetkikleri yapılan milli oyuncu; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Golcü oyuncunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" ifadeleri kullanıldı.

GEÇTİĞİMİZ SEZON EN ÇOK GOL ATAN YERLİ FUTBOLCUYDU

Geride bıraktığımız sezon kiralık formasını giydiği Ümraniyespor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Umut Nayir, ligde 17 gol 3 asistlik katkı vermişti. 30 yaşındaki Umut Nayir, Süper Lig'de 2022-23 sezonunun en çok gol atan yerli futbolcusu unvanını almıştı. Deneyimli forvet daha önce Beşiktaş forması da giymişti.

YORUMLAR
500

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Umut Nayir'i kadrosuna kattı! - Son Dakika


Son Dakika
21:11 Fenerbahçe, Umut Nayir'i kadrosuna kattı!
21:07 Fenerbahçe, Milli takımın yıldızı Umut Nayir'i resmen kadrosuna kattı
20:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Biden ile görüştü
20:20 İletişim Başkanlığı: Erdoğan-Biden görüşmesinde siyasi, ekonomik ilişkiler, güvenlik alanındaki iş birliği imkanları ele alındı
20:15 NATO zirvesinde liderlerle görüşen Erdoğan'ın yanı başındaki 4 kitap dikkat çekti
20:11 NATO zirvesinde liderlerle görüşen Erdoğan'ın yanı başındaki 4 kitap dikkat çekti
19:25 İYİ Parti, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün TBMM'ye sevk edilme sürecini eleştirdi
19:22 Türkiye'nin İsveç kararına İYİ Parti'den tepki: Tam bir geri adım atma metni
18:54 Maseratili Polis Hüseyin Tayfun Üçgül'ün Cesedi Bulundu
18:49 Trafikte yaşadığı kavgayla gündem olmuştu! "Maseratili Polis"in cansız bedeni bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2023 21:43:20. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Umut Nayir'i kadrosuna kattı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement