Fenerbahçe ve Anadolu Efes Play-Off'a Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe ve Anadolu Efes Play-Off'a Kaldı

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, normal sezonu tamamlayarak play-off'a yükseldi.

12.04.2025 00:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde normal sezon tamamlanırken, Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes doğrudan adlarını play-off'a yazdırdı.

Toplam 18 takımın yer aldığı ligde normal sezonun 34. ve son hafta maçları oynandı.

Fenerbahçe Beko, deplasmanda Almanya ekibi Bayern Münih'i 89-77 yenerek normal sezonu 23 galibiyet ve 11 yenilgiyle 2. sırada tamamladı.

Anadolu Efes ise ligde son 8 maçını kazanarak play-off'a doğrudan kaldı. Son hafta maçında Litvanya ekibi Zalgiris'i 87-77'yle geçen lacivert-beyazlılar, normal sezonu 20 galibiyet ve 14 yenilgiyle 6. sırada bitirerek doğrudan play-off biletini aldı.

Ligde normal sezonu Yunan ekibi Olympiakos, 24 galibiyetle lider tamamladı. Olympiakos, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'i yanı sıra Panathinaikos AKTOR, Monaco ve Barcelona da ilk 6'ya girerek doğrudan play-off'a kaldı.

Real Madrid, Paris Basketbol, Bayern Münih ve Kızılyıldız ise play-off'a kalabilmek için play-in oynayacak.

Anadolu Efes'in rakibi Panathinaikos, Fenerbahçe'nin ise Real Madrid ya da Paris olacak

THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun tamamlanmasıyla play-off'taki iki eşleşme belli oldu.

Anadolu Efes, ligi 3. sırada tamamlayan Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'la eşleşti. Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e kalacağı eşleşmede ilk 2 maça saha ve seyirci avantajına sahip olan Panathinaikos ev sahipliği yapacak.

Saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran Fenerbahçe Beko'nun rakibi ise play-in'den sonra belli olacak. Sarı-lacivertlilerin rakibi, play-in'deki Real Madrid-Paris Basketbol eşleşmesinin galibi olacak.

Play-off'un diğer netleşen eşleşmesi ise Monaco-Barcelona oldu.

En başarılı iki ülke Türkiye ve Yunanistan

THY Avrupa Ligi'nde Türkiye ve Yunanistan, normal sezonun en başarılı iki ülkesi oldu.

İki ülkenin de ligde mücadele eden ikişer temsilcisi doğrudan play-off bileti aldı.

Play-off'a doğrudan bileti alan diğer ülke takımları ise Fransa'dan Monaco ve İspanya'dan Barcelona oldu.

İlk 10 sıraya iki takımla giren ülkeler arasında ise Türkiye ve Yunanistan'ın dışında Fransa ve İspanya yer aldı. İlk 10 sırada Sırbistan, Almanya'dan birer takım bulundu.

Play-in nasıl olacak?

Play-in sonunda iki takım, play-off biletinin sahibi olacak.

Play-in'de normal sezonu 7. bitiren Real Madrid ile 8. bitiren Paris Basketbol karşılaşacak. Bu maçın galibi, Fenerbahçe Beko'nun play-off'taki rakibi olacak. Kaybeden takımın ise play-off için bir şansı daha olacak.

Sezonu 9. sırada tamamlayan Bayern Münih ile 10. sırada bitiren Kızılyıldız, play-in'de karşı karşıya gelecek. Bu maçın galibi Real Madrid-Paris Basketbol maçının mağlubuyla play-off'un son bileti için karşılaşacak.

Play-in maçları tek maç üzerinden normal sezonu üst sırada bitiren takımın ev sahipliğinde oynanacak. Play-in'de ilk maçlar 15 Nisan'da, son maç ise 18 Nisan'da yapılacak.

Play-off maçları ise 22 Nisan-7 Mayıs arasında yapılacak ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 23-25 Mayıs'ta oynanacak Dörtlü Final'e kalan takımlar netleşecek.

Ligde play-in, play-off ve muhtemel play-off eşleşmeleri şöyle oluştu:

Play-in:

Real Madrid-Paris Basketbol

Bayern Münih-Kızılyıldız

Play-off:

Olympiakos-Real Madrid/Paris Basketbol mağlubu-Bayern Münih/Kızılyıldız galibi

Fenerbahçe Beko-Real Madrid/Paris Basketbol galibi

Panathinaikos AKTOR-Anadolu Efes

Monaco-Barcelona

Dörtlü Final'de Türk derbisi olabilir

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda iki Türk takımı birbirine rakip olabilir.

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, play-off'u geçerse Dörtlü Final'in ilk maçında birbirlerine rakip olacak, böylece bir Türk takımının final oynaması kesinleşecek.

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR ile Fenerbahçe Beko da Dörtlü Final'de yine rakip olabilir.

Her iki takım da play-off'u geçmesi durumunda Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos AKTOR, Dörtlü Final'in ilk maçında birbirilerine rakip olacak. Bu iki takım geçen yıl da Dörtlü Final'in ilk maçında eşleşmiş, kazanan ise Ataman'ın öğrencileri olmuştu. Ergin Ataman, Dörtlü Final'in yarı finalinde Fenerbahçe'yi daha önce Anadolu Efes ve Panathinaikos'la elemeyi başarmıştı.

Son haftanın MVP'si Mirotic oldu

Ligde son haftanın En Değerli Oyuncusu (MVP), EA7 Emporio Armani Milan'ın yıldız oyuncusu Nikola Mirotic oldu.

Mirotic, takımının Baskonia'yı 111-89 yendiği maçta 23 sayı, 10 ribaunt, 3 asistle oynayarak 40 verimlilik puanı elde etti ve haftanın MVP'si olmayı başardı.

Son hafta sonuçları ve puan durumu

Ligde normal sezonun son oynanan maçların sonuçları şöyle:

LDLC ASVEL (Fransa)-Monaco (Fransa): 78-83

Bayern Münih (Almanya) -Fenerbahçe Beko: 77-89

Olympiakos (Yunanistan)-Maccabi Playtika (İsrail): 99-93

Partizan (Sırbistan)-Real Madrid (İspanya): 89-91

EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Baskonia (İspanya): 111-89

Paris Basketbol (Fransa)- ALBA Berlin (Almanya): 72-63

Anadolu Efes-Zalgiris (Litvanya): 87-77

Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Kızılyıldız (Sırbistan): 111-104

Barcelona (İspanya)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya): 91-87

Puan durumu

THY Avrupa Ligi'nde 2024-2025 normal sezonunun puan durumu şöyle oluştu:

TAKIMOGMAYAV
1Olympiakos34241029412770171
2Fenerbahçe Beko3423112829276069
3Panathinaikos AKTOR34221228942747147
4Monaco34211329132801112
5Barcelona34201429662837129
6Anadolu Efes34201429412788153
7Real Madrid3420142870279773
8Paris Basketbol3419152940291030
9Bayern Münih34191529652984-19
10Kızılyıldız3418162776271462
11EA7 Emporio Armani Milan34171728962934-38
12Partizan3416182780272456
13Zalgiris34151926262669-43
14Baskonia34142027952830-35
15LDLC ASVEL34132127402897-157
16Maccabi Playtika34112329213052-131
17Virtus Segafredo Bologna3492526832834-151
18ALBA Berlin3452926463074-428

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Basketbol, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe ve Anadolu Efes Play-Off'a Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adıyaman’da 16 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak canına kıymak istedi Adıyaman'da 16 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak canına kıymak istedi
Murat Ağırel ve Timur Soykan’ın mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı
“Senin kafana sıkarım“ tehdidi savuran polis görevden uzaklaştırıldı "Senin kafana sıkarım" tehdidi savuran polis görevden uzaklaştırıldı
İstanbul’da lodos kaosu İstanbul'da lodos kaosu
Türkiye’nin dev firması ürünlerindeki ölümcül virüsü kabul etti İşte kesilen ceza Türkiye'nin dev firması ürünlerindeki ölümcül virüsü kabul etti! İşte kesilen ceza
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri’den skandal meydan okuma Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri'den skandal meydan okuma
Dünyaca ünlü giyim markası rakibini satın aldı Servet ödeyecekler Dünyaca ünlü giyim markası rakibini satın aldı! Servet ödeyecekler
Başkent karlar altında Başkent karlar altında
Kayıp kadın geçtiğimiz yıl eşinin hayatını kaybettiği bölgede aranıyor Kayıp kadın geçtiğimiz yıl eşinin hayatını kaybettiği bölgede aranıyor
Altın fena coştu Yeni fiyatı gören inanamıyor Altın fena coştu! Yeni fiyatı gören inanamıyor
Yatıya gelen kızının arkadaşını istismar eden kaptanın cezası belli oldu Yatıya gelen kızının arkadaşını istismar eden kaptanın cezası belli oldu

23:24 Samsunspor’dan Galatasaray mağlubiyeti sonrası olay yaratacak paylaşım Samsunspor'dan Galatasaray mağlubiyeti sonrası olay yaratacak paylaşım
22:49 Silivri’de hakim karşısına çıkan İmamoğlu’nun savunmasının tam metni ortaya çıktı Silivri'de hakim karşısına çıkan İmamoğlu'nun savunmasının tam metni ortaya çıktı
21:31 Trump yönetimi müzakerelere saatler kala İran’a resti çekti: Ya anlaşma ya bedel Trump yönetimi müzakerelere saatler kala İran'a resti çekti: Ya anlaşma ya bedel
20:20 Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit eden 5 kişi tutuklandı Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi tutuklandı
20:03 İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı
09:43 Yolcu otobüsünde İranlı kuryenin makatından uyuşturucu çıktı Yolcu otobüsünde İranlı kuryenin makatından uyuşturucu çıktı
09:40 Fenerbahçe’nin hissesinin bir kısmı yabancıya satıldı Fenerbahçe'nin hissesinin bir kısmı yabancıya satıldı
09:26 Özel çocuk oyun alanına alınmadı, öğretmeni çıldırdı Uzaktan izlediği anlar yürek burktu Özel çocuk oyun alanına alınmadı, öğretmeni çıldırdı! Uzaktan izlediği anlar yürek burktu
09:24 Sürpriz nikah Berdan Mardini ikinci kez evlendi Sürpriz nikah! Berdan Mardini ikinci kez evlendi
09:13 23 ilde DEAŞ terör örgütüne operasyon: 105 kişi yakalandı 23 ilde DEAŞ terör örgütüne operasyon: 105 kişi yakalandı
09:06 Ekrem İmamoğlu bugün 3 davada yargılanacak Ekrem İmamoğlu bugün 3 davada yargılanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2025 01:22:12. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe ve Anadolu Efes Play-Off'a Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement