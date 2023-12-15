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Fenerbahçe ve Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde - Son Dakika
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Fenerbahçe ve Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde

Fenerbahçe H Grubu'nu lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi, Beşiktaş ise D Grubu'ndaki son maçını kazanarak turnuvaya veda etti.

Fenerbahçe ve Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi\'nde
15.12.2023 - 01:10,
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UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup aşaması 8 grupta oynanan 16 karşılaşma ile tamamlandı. H Grubu'nda Fenerbahçe, sahasında Spartak Trnava'yı 4-0 ile geçti ve lider olarak son 16 turuna kaldı. D Grubu'ndaki Beşiktaş ise deplasmanda Lugano'yu 2-0 mağlup etti ve gruptaki ilk galibiyetini alarak ve turnuvaya veda etti.

FENERBAHCE LİDER OLARAK BİR UST TURA YÜKSELDİ

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, H Grubu'ndaki 6'ncı ve son maçında sahasında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yı ağırladı. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu'ndan Aleksandar Stavrev yönetti. Stavrev'in yardımcılıklarını ise Dejan Kostadinov ile Goce Petreski yaptı. Karşılaşmayı Fenerbahçe 4-0'lık skorla kazandı. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 36'ncı dakikada Ferdi Kadıoğlu, 48'inci dakikada kendi kalesine Takac, 59 ve 61'inci dakikada ise Dzeko kaydetti. Öte yandan Fenerbahçe'de Tadic, karşılaşmanın 48'inci dakikasında penaltı atışından yararlanamadı. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, H Grubu'nu 12 puanla lider olarak tamamladı ve doğrudan son 16 turuna yükseldi.

BEŞİKTAŞ SON MAÇINI KAZANARAK VEDA ETTİ

Konferans Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise D Grubu'ndaki son maçında İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya geldi. Letzigrund'ta oynanan karşılaşmada Polonyalı hakem Pawel Raczkowski düdük çaldı. Raczkowski'nin yardımcılıklarını ise Pawel Sokolnicki ve Radoslaw Siejka üstlendi. Mücadeleyi Beşiktaş 2-0 kazandı. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 36'ncı dakikada Cenk Tosun ve 88'inci dakikada Emrecan Terzi kaydetti. Öte yandan mücadelenin 90'ıncı dakikasında Lugano'da Steffen, Beşiktaş'ta ise Oxlade-Chamberlain kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu sonucun ardından siyah-beyazlılar, D Grubu'ndaki ilk galibiyetini alarak, Avrupa kupalarına veda etti.

Günün diğer maçları ve alınan skorlar şu şekilde:

Club Brugge - Bodo/Glimt: 3-1

Lugano - Beşiktaş: 0-2

Ludogorets Razgrad -Nordsjaelland: 1-0

Fenerbahçe - Spartak Trnava: 4-0

Lille - Klaksvik: 3-0

Slovan Bratislava - Olimpija Ljubljana: 1-2

Zorya Luhansk - Breidablik: 4-0

Maccabi Tel Aviv - Gent: 3-1

Viktoria Plzen - Astana: 3-0

Dinamo Zagreb - Ballkani: 3-0

Zrinjski Mostar - Aston Villa: 1-1

Legia Warszawa - AZ Alkmaar: 2-0

Ferencvaros - Fiorentina: 1-1

Genk - Cukaricki Stankom: 2-0

PAOK - Helsinki: 4-2

Aberdeen - Eintracht Frankfurt: 2-0

Kaynak: DHA
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