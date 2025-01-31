Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

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UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray, play-off bileti alarak üst turlara yükseldi. Beşiktaş ise Avrupa'ya veda etti. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri Bodo Glimt ya da Anderlecht, Galatasaray'ın muhtemel rakipleri ise AZ Alkmaar ya da Midtjylland olarak belirlendi. Lig aşamasını 14. sırada tamamlayan Galatasaray ve 24. sıradan play-off'a kalan Fenerbahçe'nin rakipleri, bugün saat 15.00'de çekilecek kura ile kesinleşecek.

31.01.2025 08:27
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UEFA Avrupa Ligi'nde 8. hafta heyecanı yaşandı. Lig aşamasının son haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Play-Off bileti alırken Beşiktaş ise Avrupa'ya veda etti.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY PLAY-OFF'TA

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun 8. haftasında Fenerbahçe, Danimarka temsilcisi Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray, Hollanda ekibi Ajax'a 2-1, Beşiktaş ise aynı ülkeden Twente'ye 1-0 mağlup oldu.

Lig aşamasının tamamlanmasının ardından Galatasaray 14'üncü ve Fenerbahçe 24'üncü olarak play-off'lara kaldı, 28'inci sırayı alan Beşiktaş ise elendi.

İLK 8 SON 16'YA KALDI

Ligde ilk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna kaldı. Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Olimpik Lyon, Olympiakos ve Rangers, ilk 8'e giren ekipler oldu.

9-24'ÜNCÜ TAKIMLAR PLAY-OFF OYNAYACAK

Ligde 9-24'üncü sıralarda yer alan ekipler, son 16 turuna kalabilmek için play-off oynamaya hak kazandı. Bodo/Glimt, Anderlecht, FCSB, Ajax, Real Sociedad, Galatasaray, Roma, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Porto, AZ Alkmaar, Midtjylland, Union Saint- Gilloise, PAOK, Twente ve Fenerbahçe, play-off turunda mücadele edecek.

Braga, Elfsborg, Hoffenheim, Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv, Slavia Prag, Malmö, RFS, Ludogorets, Dinamo Kiev, Nice ve Karabağ ise ilk 24'ün dışında kalarak Avrupa kupalarına veda etti.

PLAY-OFF TRURUNDA MUHTEMEL RAKİPLER

Avrupa Ligi'ne Play-Off turundan devam eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri bugün saat 15.00'de çekilecek kura ile belli olacak. Lig aşamasını 14. sırada tamamlayan Galatasaray, AZ Alkmaar ya da Midtjylland ile eşleşecek. 24. sıradan Play-Off'a kalan Fenerbahçe ise Bodo Glimt ya da Anderlecht ile rakip olacak.

SON 16 MUHTEMEL RAKİPLER

Temsilcilerimizin Play-Off turunu geçmesi halinde eşleşeceği muhtemel rakipleri ise şu şekilde:

Galatasaray: Tottenham, Manchester United

Fenerbahçe: Olympiakos, Rangers

Fenerbahçe ve Galatasaray\'ın Avrupa Ligi\'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

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Son Dakika Spor Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Oğuz Kuru:
    Neredesiniz Türk hakemleri avrupada 3 büyüklere yardım edin 3 büyükleri Türk hakemlerine emanet edin 14 20 Yanıtla
  • Haktan Çalışkan:
    vay arkadaş yine en zor rakipler bize geldi 8 8 Yanıtla
  • barış özcan:
    Bizimkiler bunları çiğ çiğ yer, merak etmeyin. 7 5 Yanıtla
  • müjdat aysu:
    bir sonraki turda İngilizleri geçemez gs 1 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu - Son Dakika
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