Fenerbahçe'ye Jhon Duran'dan sonra ikinci Kolombiyalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'ye Jhon Duran'dan sonra ikinci Kolombiyalı

Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'ye Jhon Duran\'dan sonra ikinci Kolombiyalı
02.03.2026 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'ye Jhon Duran\'dan sonra ikinci Kolombiyalı
Haber Videosu

Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran, sarı-lacivertlilerin tarihindeki ilk Kolombiyalı futbolcu olmuştu. Duran ile ara transfer döneminde yollarını ayıran Fenerbahçe, Bologna forması giyen 27 yaşındaki sol stoper Jhon Lucumi'yi kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan 1 yıllığına kiraladığı Jhon Duran, sarı-lacivertlilerin kulüp tarihindeki ilk Kolombiyalı futbolcusu olmayı başarmıştı. Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki oyuncu ile ara transfer döneminde sürpriz bir şekilde yollarını ayırmıştı. Kanarya, tarihinin ikinci Kolombiyalı transferi için harekete geçti.

HEDEFTEKİ İSİM LUCUMI

Gelecek sezon savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, İtalya Serie A ekibi Bologna'da forma giyen Kolombiyalı stoper Jhon Lucumi'yi kadrosuna katmak istiyor. 27 yaşındaki oyuncuyu transfer listesinin en tepesine ekleyen Fenerbahçe, resmi girişimlere başlayacak.

Fenerbahçe'ye Jhon Duran'dan sonra ikinci Kolombiyalı

BONSERVİS BEKLENTİSİ

Bologna ile 2027 yılına kadar sözleşmesi devam eden Lucumi için kulübü yaklaşık 20 milyon Euro seviyesinde bonservis geliri bekliyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 29 maça çıkan ve 2352 dakika sahada kalan deneyimli savunmacı, bu maçlarda 1 gol attı.

Fenerbahçe, Bologna, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye Jhon Duran'dan sonra ikinci Kolombiyalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan’daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21’e yükseldi Pakistan'daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21'e yükseldi
Irak’ın Erbil Havalimanı’nda patlama meydana geldi Irak'ın Erbil Havalimanı'nda patlama meydana geldi
Hamaney sonrası taht kavgası çıktı Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya Hamaney sonrası taht kavgası çıktı! Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya
UEFA listeyi duyurdu: İlk 25’te Süper Lig’den sadece Galatasaray var UEFA listeyi duyurdu: İlk 25'te Süper Lig'den sadece Galatasaray var
Fenerbahçe’de sakatlık kabusu bitmiyor: Semedo oyuna devam edemedi Fenerbahçe'de sakatlık kabusu bitmiyor: Semedo oyuna devam edemedi
ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu
Ferdi Kadıoğlu, eski hocası Vitor Pereira’yı mat etti Ferdi Kadıoğlu, eski hocası Vitor Pereira'yı mat etti
Irak Havayolları tüm uçuşlarını gelecek aya kadar askıya aldı Irak Havayolları tüm uçuşlarını gelecek aya kadar askıya aldı

17:05
İran’da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
16:46
Ali Hamaney’in eşi de saldırılarda hayatını kaybetti
Ali Hamaney'in eşi de saldırılarda hayatını kaybetti
16:26
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
16:01
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış İşte ABD ve İsrail’i bekleyen senaryo
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış! İşte ABD ve İsrail'i bekleyen senaryo
15:51
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney’i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney'i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin
14:53
Savaşa katılan Hizbullah’a soğuk duş Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı
Savaşa katılan Hizbullah'a soğuk duş! Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı
14:24
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL’ye yükseliyor
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor
14:16
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD’den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 17:10:39. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye Jhon Duran'dan sonra ikinci Kolombiyalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.