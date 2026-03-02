Fenerbahçe\'ye Jhon Duran\'dan sonra ikinci Kolombiyalı

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan 1 yıllığına kiraladığı Jhon Duran, sarı-lacivertlilerin kulüp tarihindeki ilk Kolombiyalı futbolcusu olmayı başarmıştı. Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki oyuncu ile ara transfer döneminde sürpriz bir şekilde yollarını ayırmıştı. Kanarya, tarihinin ikinci Kolombiyalı transferi için harekete geçti.

HEDEFTEKİ İSİM LUCUMI

Gelecek sezon savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, İtalya Serie A ekibi Bologna'da forma giyen Kolombiyalı stoper Jhon Lucumi'yi kadrosuna katmak istiyor. 27 yaşındaki oyuncuyu transfer listesinin en tepesine ekleyen Fenerbahçe, resmi girişimlere başlayacak.

BONSERVİS BEKLENTİSİ

Bologna ile 2027 yılına kadar sözleşmesi devam eden Lucumi için kulübü yaklaşık 20 milyon Euro seviyesinde bonservis geliri bekliyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 29 maça çıkan ve 2352 dakika sahada kalan deneyimli savunmacı, bu maçlarda 1 gol attı.