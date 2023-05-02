Fenerbahçe'ye Sivas'ta duygu dolu karşılama! Yıldız futbolcuyu görünce göz yaşlarına hakim olamadı! - Son Dakika
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Fenerbahçe'ye Sivas'ta duygu dolu karşılama! Yıldız futbolcuyu görünce göz yaşlarına hakim olamadı!

02.05.2023 22:09

Ligde zirve mücadelesi veren sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacağı maç için Sivas'a geldi. Fenerbahçe'yi bekleyen taraftarlardan biri Arda Güler'i görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Fenerbahçe, son hafta ligde mağlup ettiği Sivasspor ile Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında kozlarını paylaşacak. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçta Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

ARDA GÜLER'İ GÖRÜNCE DUYGULANDI

Sivas'a gelen Fenerbahçe kafilesini bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları futbolculara çiçek verdi. Takımı bekleyen minik bir taraftar, Arda Güler'i görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Serdar Dursun, daha sonra minik taraftarı takım otobüsüne götürdü ve futbolcularla tanıştırdı.

Yıldız futbolcuyu görünce göz yaşlarına hakim olamadı! Fenerbahçe'ye, Sivas'ta özel karşılama
Yıldız futbolcuyu görünce göz yaşlarına hakim olamadı! Fenerbahçe'ye, Sivas'ta özel karşılama
Yıldız futbolcuyu görünce göz yaşlarına hakim olamadı! Fenerbahçe'ye, Sivas'ta özel karşılama

FENERBAHÇE'YE COŞKULU KARŞILAMA

Kafileyi taşıyan takım otobüsü, taraftarların tezahüratları eşliğinde havalimanından ayrıldı. Sarı-lacivertli takım, buradan kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Yıldız futbolcuyu görünce göz yaşlarına hakim olamadı! Fenerbahçe'ye, Sivas'ta özel karşılama
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Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye Sivas'ta duygu dolu karşılama! Yıldız futbolcuyu görünce göz yaşlarına hakim olamadı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye Sivas'ta duygu dolu karşılama! Yıldız futbolcuyu görünce göz yaşlarına hakim olamadı! - Son Dakika
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