Fenerbahçe'de olay gelişme! Arda Güler ve Zajc devam etmek istemiyor

Giresunspor'la berabere kalan ve şampiyonluk iddiası azalan Fenerbahçe'de 1 yıllık kontratı olan Jorge Jesus'un geleceği şekillenmek üzere. Öncesinde Portekizli hoca ile devam etmek isteyen Başkan Ali Koç, kötü sonuçların ardından bu düşüncesindeki ısrarından vazgeçti.

CEPHE ALAN OYUNCULAR VAR

Takımda Portekizli hocanın forma dağıtımından şikayetçi olan çok sayıda oyuncu var. Bu isimlerin başında da Sloven orta saha Miha Zajc geliyor.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Geçen sezonun yıldızı olan, bu sezon ise geri plana düşen Zajc'ın mukavelesi tamamlanıyor. Sloven futbolcu sözleşmeyi imzalama konusunda istekli değil.

ARDA GÜLER SON HAFTALARDA ŞANS BULMAYA BAŞLADI

Bu sezon takımın ana parçası olması beklenen Arda Güler ise son haftalarda düzenli şans bulmaya başladı. Genç futbolcuya beklenen şansı vermeyen Jorge Jesus'un kredisi bu sebeple hayli azaldı.

"DEVAM ETMEK İSTEMİYORLAR"

Sports Digitale'in Fenerbahçe'ye yakın yorumcusu Murat Zorlu iki futbolcu için aldığı bilgiyi paylaştı. Zorlu, "Jesus devam ederse Zajc yok. Onu kesinlikle yönetime bildirmiş. Arda yok. Arda da Jesus kaldığı zaman kalmak istemiyor. Yani Arda gibi Zajc gibi isimleri kaybetmeyelim, Jesus'tan vazgeçelim. Arda 1128 dakika oynamış. Biliyorsun onun bin 500 dakikası var" ifadelerini kullandı.