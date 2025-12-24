Fenerbahçe Yönetim Kurulu'ndan gözaltı sonrası ilk açıklama - Son Dakika
Fenerbahçe Yönetim Kurulu'ndan gözaltı sonrası ilk açıklama

24.12.2025 22:06  Güncelleme: 22:22
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Murat Emanetoğlu ve Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, Başkan Sadettin Saran'ın uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınmasına dair açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Murat Emanetoğlu ve Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar,Başkan Sadettin Saran'ın uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınmasının ardından gündeme dair son gelişmelerle ilgili olarak açıklamalar yaptı.

İşte Ahmet Murat Emanetoğlu ve Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar'ın yaptığı o açıklamalar:

"HEP BİRLİKTE OLDUĞUMUZDA DAHA GÜÇLÜYÜZ"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Murat Emanetoğlu: "Çok üzgünüz, yönetim olarak buradayız. Başkanımız hayatında böyle bir maddeyi görmediğini söyledi. Ayrıca başkanımızın birçok yaptığı spor tesisi var. Acaba testte 'Yalancı pozitiflik durumu var mı?' diye soru işareti bizlerde oluştu. Uzmanlardan görüşler aldık. Rapor bizle paylaşıldı.'

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Murat Emanetoğlu: "İdrar, kan ve tırnak testi negatif çıktı. Sadece saç testi pozitif çıktı. Sadece bir pozitif, yalancı pozitifi olarak değerlendirilebilir. İlaçlar, bitkisel otlar gibi şeyler yalancı pozitifliğe yol açabilir. Bir de bulaş durumunda olabilir. Bunu kullanmış biriyle temas olabilir. Burada çok kişi ziyarete geliyor, yanağa temas oluyor. Testin yapıldığı ortamda ve cihazda, bir önceki kişiden dolayı sonuç yanıltabiliyor. Saptanan miktarın alt limitleri var. Bunları hukukçularımız değerlendirecek."

"BU SÜREÇTEN GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ"

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar: "Sabah saatlerinde başkanımızın test sonuçları açıklandı. Sonrasında başkanımız daha bağımsız yerde test verdi ve kulübe döndü. Ziyaretçileri oldu. Akşamüstü saatlerinde kulüp binasında başkanımız gözaltına alındı. Şahsi ve kulüp avukatlarıyla birlikte başkanımız gitti. Süreci takip ediyoruz. Adalete güvenimiz tam. Fenerbahçe olarak bu süreçten güçlenerek çıkacağız."

'TESTİN TEKRARINI İSTEYECEĞİZ'

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar: Başkanımız hayatında görmediği ve kullandığı bir şey için ilk uçakla buraya geldi. Bu görmediği ve kullanmadığı için Adli Tıp'ta tekrarını istedi. Ayrıca bu testi başka nerede yapabilme imkanı olduğunu istemiştir. Biz de araştırdık ve yardımcı olduk. Adli Tıp'ta bu testin tekrarını isteyeceğiz."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Emre Akcay Emre Akcay:
    belki yağmurdan bile bulaşmış olabilir. dayı zaten 90 gün kalıyor sacda diğerlerim de 1-2 hafta 44 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    KESIN OYLEDIR 18 0 Yanıtla
  • İbrahim Gökçek İbrahim Gökçek:
    Fakat arkadaşlar saç örneğinde çıkıp tırnakta çıkmaması saçma çünkü tırnak daha eskiye dayalı veriler verebiliyor Saç ve tırnakta birlikte olduğunda kesinlik arz edebiliyormus Yine bu işte bir iş var diye düşünüyorum 1 12 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
