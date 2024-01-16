15:58 •
Meclis'te terör zirvesi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Pençe Kilit Operasyonu ile kilit kapatıldı•
Fenerbahçe, yarın Adanaspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur maçının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesislerinde yapılan antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika