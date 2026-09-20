Fenerbahçe\'de 32 yıl sonra bir ilk

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, evinde Eyüpspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, ilk yarısını 5-0 önde kapattığı mücadeleden 8-0'lık skorla galip ayrıldı.

FENERBAHÇE'DEN 3. ZAFER

Geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Kanarya, 3. galibiyetine farklı skorla ulaştı. İsmail Kartal’ın öğrencileri, Konyaspor’u 4-2, Samsunspor’u 2-0 mağlup ederken, Eyüpspor’u da 8 golle yendi.

32 YIL SONRA 8 GOLLÜ GALİBİYET

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupaları ve ligde oynadığı 13 karşılaşmadaki en farklı galibiyetini Eyüpspor karşısında elde etti. Süper Lig tarihinde son olarak 1994-1995 sezonunda Kayserispor karşısında 8 gol bulan Fenerbahçe, söz konusu maçı 8-1’lik skorla kazanmıştı. Eyüpspor karşısında elde edilen 8-0’lık galibiyet ise sarı-lacivertlilerin en farklı galibiyeti olarak kayıtlara geçti.