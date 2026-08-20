Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda! Aziz Yıldırım "Kulüp bul" dedi
Fenerbahçe'de kadro planlaması kapsamında ayrılıklar devam ediyor. Sidiki Cherif, Anthony Musaba ve Omar Fayed'in ardından Çağlar Söyüncü'nün de takımdan ayrılması gündeme geldi. Sarı-lacivertli yönetimin yeni sezon kadrosunda düşünmediği milli savunmacıdan kendisine kulüp bulmasını istediği belirtildi.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken Çağlar Söyüncü'nün geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yönetimin yeni sezon kadro planlamasında düşünmediği Çağlar Söyüncü'ye kendisine kulüp bulması yönünde mesaj verdiği belirtildi.
FENERBAHÇE'DE AYRILIKLAR PEŞ PEŞE GELİYOR
Sarı-lacivertlilerde kadro yapılanması kapsamında son dönemde art arda ayrılıklar yaşandı. Fenerbahçe, dün Sidiki Cherif'in Coventry City'ye transfer olduğunu açıklarken Anthony Musaba ve Omar Fayed ile de yollar ayrıldı. Çağlar Söyüncü'nün de takımdan ayrılması halinde sarı-lacivertlilerde kısa süre içerisinde kadrodan çıkan isimlere bir yenisi daha eklenecek.
ÇAĞLAR'IN GELECEĞİ TRANSFER DÖNEMİNDE NETLEŞECEK
Fenerbahçe yönetiminin kendisine kulüp bulmasını istediği belirtilen Çağlar Söyüncü'nün geleceğiyle ilgili sürecin transfer döneminin son bölümünde netleşmesi bekleniyor. Milli savunmacının hangi takıma gideceğine ilişkin kaynak metinde ise herhangi bir bilgi yer almadı.
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