Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda! Aziz Yıldırım "Kulüp bul" dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda! Aziz Yıldırım "Kulüp bul" dedi

Fenerbahçe\'de bir ayrılık daha kapıda! Aziz Yıldırım "Kulüp bul" dedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de kadro planlaması kapsamında ayrılıklar devam ediyor. Sidiki Cherif, Anthony Musaba ve Omar Fayed'in ardından Çağlar Söyüncü'nün de takımdan ayrılması gündeme geldi. Sarı-lacivertli yönetimin yeni sezon kadrosunda düşünmediği milli savunmacıdan kendisine kulüp bulmasını istediği belirtildi.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken Çağlar Söyüncü'nün geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yönetimin yeni sezon kadro planlamasında düşünmediği Çağlar Söyüncü'ye kendisine kulüp bulması yönünde mesaj verdiği belirtildi.

FENERBAHÇE'DE AYRILIKLAR PEŞ PEŞE GELİYOR

Sarı-lacivertlilerde kadro yapılanması kapsamında son dönemde art arda ayrılıklar yaşandı. Fenerbahçe, dün Sidiki Cherif'in Coventry City'ye transfer olduğunu açıklarken Anthony Musaba ve Omar Fayed ile de yollar ayrıldı. Çağlar Söyüncü'nün de takımdan ayrılması halinde sarı-lacivertlilerde kısa süre içerisinde kadrodan çıkan isimlere bir yenisi daha eklenecek.

ÇAĞLAR'IN GELECEĞİ TRANSFER DÖNEMİNDE NETLEŞECEK

Fenerbahçe yönetiminin kendisine kulüp bulmasını istediği belirtilen Çağlar Söyüncü'nün geleceğiyle ilgili sürecin transfer döneminin son bölümünde netleşmesi bekleniyor. Milli savunmacının hangi takıma gideceğine ilişkin kaynak metinde ise herhangi bir bilgi yer almadı.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda! <a class='keyword-sd' href='/aziz-yildirim-2/' title='Aziz Yıldırım'>Aziz Yıldırım</a>

Çağlar Söyüncü, Aziz Yıldırım, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda! Aziz Yıldırım 'Kulüp bul' dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meteoroloji uyardı sağanak yağış geliyor İşte yağış beklenen bölgeler Meteoroloji uyardı sağanak yağış geliyor! İşte yağış beklenen bölgeler
Trump İran’la ipleri kopardı: Müzakere ekibine talimat verdi Trump İran'la ipleri kopardı: Müzakere ekibine talimat verdi
Bursaspor tribünlerinden gövde gösterisi Tek başına 9 maçı geride bıraktı Bursaspor tribünlerinden gövde gösterisi! Tek başına 9 maçı geride bıraktı
Zamanlama manidar İsrail Genelkurmay Başkanı işgal altındaki Suriye topraklarında Zamanlama manidar! İsrail Genelkurmay Başkanı işgal altındaki Suriye topraklarında
Her yerden kadın çıktı, biri de tezgahın altındaydı Her yerden kadın çıktı, biri de tezgahın altındaydı
BlackRock Bitcoin’deki düşüşün nedenini açıkladı BlackRock Bitcoin'deki düşüşün nedenini açıkladı
Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasındaki loca savaşında mahkeme kararını verdi Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasındaki loca savaşında mahkeme kararını verdi

13:36
Fenerbahçe’den ayrılan futbolcunun suratından düşen bin parça
Fenerbahçe'den ayrılan futbolcunun suratından düşen bin parça
13:28
Alparslan Kuytul’un yeğeni bakın kim çıktı
Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı
13:08
KAP geldi İşte Galatasaray’ın yeni 10 numarası
KAP geldi! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası
12:43
Rusya’dan İsrail’e tarihi uyarı: Bu gidişle yok olacaklar
Rusya'dan İsrail'e tarihi uyarı: Bu gidişle yok olacaklar
12:06
Vlahovic’in Hülya Avşar’a attığı bakışlar olay oldu
Vlahovic'in Hülya Avşar'a attığı bakışlar olay oldu
12:04
Türkiye’den İsrail’e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver
Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver
11:38
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 13:59:05. #.0.3#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda! Aziz Yıldırım "Kulüp bul" dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.