Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'nün yerine sürpriz isim - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'nün yerine sürpriz isim

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Fenerbahçe'de yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Çağlar Söyüncü ile yolların ayrılması gündemde. Sarı-lacivertlilerin milli stoperin boşluğunu doldurmak için Süper Lig'den bir isme yöneldiği ve Konyaspor forması giyen Adil Demirbağ'ı transfer etmek istediği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Çağlar Söyüncü'nün geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertli yönetimin sözleşmesinin son yılına giren 30 yaşındaki savunmacıdan kendisine kulüp bulmasını istediği belirtildi. Çağlar'ın ayrılması halinde savunmaya yerli bir takviye yapılması planlanıyor.

YERİNE ADİL DEMİRBAĞ

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü'nün yerine düşündüğü isim Konyaspor'un 28 yaşındaki stoperi Adil Demirbağ. Sarı-lacivertlilerin Adil'i daha önce de transfer listesine aldığı bilinirken, Çağlar'ın ayrılık ihtimalinin güçlenmesiyle birlikte deneyimli savunmacı yeniden ön plana çıktı.

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'nün yerine sürpriz isim

İLK TEMAS KURULDU

Haberde Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer'in Adil Demirbağ'ın menajeriyle görüşerek oyuncunun şartları hakkında bilgi aldığı öne sürüldü. Fenerbahçe'nin önümüzdeki süreçte Konyaspor yönetimiyle de masaya oturmasının beklendiği aktarıldı.

KONYASPOR'DA 176 MAÇA ÇIKTI

2020 yılından bu yana Konyaspor forması giyen Adil Demirbağ, yeşil-beyazlı ekibin önemli isimlerinden biri haline geldi. Deneyimli stoper Konyaspor kariyerinde 176 karşılaşmada görev alırken 4 gol ve 5 asistlik katkı verdi. Geçen sezon ise 28 karşılaşmanın tamamına ilk 11'de başladı ve 2 gol, 2 asist üretti. Adil Demirbağ'ın Konyaspor ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'nün yerine sürpriz isim - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Caner atalay Caner atalay:
    adil gs maçlarında hırslı oynar tribünlere iki eliyle kalkın der fb maçlarında uyuz uyuz oynar zaten 0 1 Yanıtla
  • Volkan Aka Volkan Aka:
    Çağlar gitmesi çok iyi olur 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'nün yerine sürpriz isim - Son Dakika
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