Fenerbahçe'de olay görüntü: Kulüp çiftliğe dönmüş - Son Dakika
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Fenerbahçe'de olay görüntü: Kulüp çiftliğe dönmüş

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Fenerbahçe'de teknik heyete yönelik tartışmalar sürerken Lyon maçı öncesinde çekilen bir görüntü olay oldu. Kaleci antrenörü olduğu öne sürülen çalışanın ısınma sırasında yaptığı hareketleri eleştiren bazı taraftarlar, "Bu teknik heyetle Fenerbahçe nasıl şampiyon olacak?" yorumlarında bulundu.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında sahasında Lyon ile 1-1 berabere kalmıştı. Sarı-lacivertlilerde kaleyi Ederson korurken karşılaşmanın rövanşı 26 Ağustos'ta Fransa'da oynanacak.

MAÇ ÖNCESİ GÖRÜNTÜ DİKKAT ÇEKTİ

Teknik heyetin tartışıldığı dönemde bu kez Lyon maçı öncesinde çekildiği belirtilen görüntüler konuşulmaya başlandı. Söz konusu görüntüde, kaleci antrenörü olduğu öne sürülen bir kişinin kaleciyle yaptığı çalışma sırasında topu farklı açılardan kaleye göndermek yerine art arda kendi kalesine doğru şutlar çektiği görülüyor. Yaklaşık 8-10 kez tekrarlanan hareket, görüntüyü izleyen bazı taraftarların dikkatini çekti.

"KALECİYİ ISITMASI GEREKMİYOR MU?"

Görüntünün yayılmasının ardından çalışmanın niteliği tartışma konusu oldu. Bazı taraftarlar, maç öncesi kaleci ısınmasında refleks, pozisyon alma ve farklı açılardan gelecek toplara yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini savunarak görüntüdeki çalışmayı eleştirdi.

Ancak görüntüde yer alan kişinin Fenerbahçe'deki resmi görevinin kaleci antrenörlüğü olduğu bağımsız kaynaklardan henüz doğrulanamadı. Ayrıca kısa görüntünün ısınma programının tamamını yansıtıp yansıtmadığı da bilinmiyor.

TEKNİK HEYET TARTIŞMALARININ ÜZERİNE GELDİ

Görüntünün zamanlaması da dikkat çekti. Son günlerde İsmail Kartal'ın oluşturduğu teknik heyette görev alan bazı isimlerin kariyerleri ve yeterlilikleri üzerinden yoğun bir tartışma yaşanıyor.

İsmail Kartal ise Lyon karşılaşması öncesinde yaptığı açıklamada ekibiyle birlikte rakibi uzun süredir takip ettiklerini ve maça hazırlandıklarını söylemişti.

TARAFTARLARDAN TEKNİK HEYETE TEPKİ

Son görüntüyle birlikte eleştirilerin dozu daha da arttı. Bazı Fenerbahçeli taraftarlar teknik ekibin şampiyonluk hedefi için yeterli olmadığını savunurken, "Bu teknik heyetle Fenerbahçe nasıl şampiyon olacak?" şeklinde yorumlar yaptı.

Öte yandan görüntünün yalnızca kısa bir bölümü göstermesi nedeniyle çalışmanın tamamına ilişkin değerlendirme yapmak mümkün değil.

Fenerbahçe, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de olay görüntü: Kulüp çiftliğe dönmüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • erdal çiftci erdal çiftci:
    Ya arkadaş saçma sapan haber yapmayın Galatasaraylıyım bu görüntüde ne var ya kaleci ön çalışmasını yapıyor adamda boş zamanında topa vuruyor. futbol cahili insanların haberi bu 8 0 Yanıtla
  • Semih Aydın Semih Aydın:
    busene Beşiktaş şampiyon olur kadro mütiş ekip iyi tabiki yoluna taş konmazsa nedenler ne gs ne ts olamaz kadro sıfır ekip sıfır saysay bitmez 2 1 Yanıtla
    erdal çiftci erdal çiftci:
    evet bu sene beşiktaş fena değil 0 0
  • Muhammet Hanifi ELTUT Muhammet Hanifi ELTUT:
    Bu haber için sizi tebrik ediyorum. Saçma sapan haber yapıp etkileşim almaya çalışıyorsunuz. Kaleci açma germe yaparken hocası da topa vuruş yapıyor bunun neresi çiftlik. Yapmayın Allah’ınızı severseniz yaaaa. Bu tarz haberler sizin gibi köklü bir haber şirketine yakışmıyor. Konu Fenerbahçe olunca tabiii. 2 0 Yanıtla
  • AzIz Ilmanlar AzIz Ilmanlar:
    Gerçekten bu haberleri yapmak için çok çalışıyormusunuz. Kaleci o sırada açma germe hareketleri ile kendi vücudunu hazırlama gayretinde sadece fotoğrafa bile bakarak bunu anlayabiliyor insanlar. Ama sizler bu halkın aklının yok olduğunu sanıyorsunuz. Asıl gerçek sizler ne kadar akıllıca haberler yapıyorsunuz. Acaba FENERBAHÇEDEN kaos çıkarma mantığından ne zaman vazgeçeceksiniz. 0 0 Yanıtla
  • Caner atalay Caner atalay:
    komik olma hep Beylerbeyi gibi takımlarla oynadınız gol yememesi normal 0 0 Yanıtla
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