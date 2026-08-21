Fenerbahçe'de olay görüntü: Kulüp çiftliğe dönmüş

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında sahasında Lyon ile 1-1 berabere kalmıştı. Sarı-lacivertlilerde kaleyi Ederson korurken karşılaşmanın rövanşı 26 Ağustos'ta Fransa'da oynanacak.

MAÇ ÖNCESİ GÖRÜNTÜ DİKKAT ÇEKTİ

Teknik heyetin tartışıldığı dönemde bu kez Lyon maçı öncesinde çekildiği belirtilen görüntüler konuşulmaya başlandı. Söz konusu görüntüde, kaleci antrenörü olduğu öne sürülen bir kişinin kaleciyle yaptığı çalışma sırasında topu farklı açılardan kaleye göndermek yerine art arda kendi kalesine doğru şutlar çektiği görülüyor. Yaklaşık 8-10 kez tekrarlanan hareket, görüntüyü izleyen bazı taraftarların dikkatini çekti.

"KALECİYİ ISITMASI GEREKMİYOR MU?"

Görüntünün yayılmasının ardından çalışmanın niteliği tartışma konusu oldu. Bazı taraftarlar, maç öncesi kaleci ısınmasında refleks, pozisyon alma ve farklı açılardan gelecek toplara yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini savunarak görüntüdeki çalışmayı eleştirdi.

Ancak görüntüde yer alan kişinin Fenerbahçe'deki resmi görevinin kaleci antrenörlüğü olduğu bağımsız kaynaklardan henüz doğrulanamadı. Ayrıca kısa görüntünün ısınma programının tamamını yansıtıp yansıtmadığı da bilinmiyor.

TEKNİK HEYET TARTIŞMALARININ ÜZERİNE GELDİ

Görüntünün zamanlaması da dikkat çekti. Son günlerde İsmail Kartal'ın oluşturduğu teknik heyette görev alan bazı isimlerin kariyerleri ve yeterlilikleri üzerinden yoğun bir tartışma yaşanıyor.

İsmail Kartal ise Lyon karşılaşması öncesinde yaptığı açıklamada ekibiyle birlikte rakibi uzun süredir takip ettiklerini ve maça hazırlandıklarını söylemişti.

TARAFTARLARDAN TEKNİK HEYETE TEPKİ

Son görüntüyle birlikte eleştirilerin dozu daha da arttı. Bazı Fenerbahçeli taraftarlar teknik ekibin şampiyonluk hedefi için yeterli olmadığını savunurken, "Bu teknik heyetle Fenerbahçe nasıl şampiyon olacak?" şeklinde yorumlar yaptı.

Öte yandan görüntünün yalnızca kısa bir bölümü göstermesi nedeniyle çalışmanın tamamına ilişkin değerlendirme yapmak mümkün değil.