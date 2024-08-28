Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray'ın elenmesi sonrası olay paylaşımlar - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray'ın elenmesi sonrası olay paylaşımlar

Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray\'ın elenmesi sonrası olay paylaşımlar

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İsviçre ekibi Young Boys'a elenmesinin ardından Fenerbahçeli futbolculardan dikkat çeken paylaşımlar geldi. Özellikle Mert Hakan Yandaş'ın ''Söz konusu Türk Bayrağı ise bizde kansızlık olmaz...'' ifadeleri sosyal medyada geniş yankı buldu. Diğer futbolcular Jayden Oosterwolde ve Mert Müldür de Galatasaray'a göndermede bulundular.

28.08.2024 08:10
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'u konuk etti. İsviçre'deki ilk maçı 3-2 kaybeden sarı-kırmızılılar, sahasındaki maçta da rakibine 1-0 mağlup olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Cimbom, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

MERT HAKAN'IN PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Yaşanılan veda sonrası Fenerbahçeli futbolculardan peş peşe paylaşımlar geldi. Özellikle Mert Hakan Yandaş'ın paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"BİZDE KANSIZLIK OLMAZ"

Mert Hakan yaptığı paylaşımda, 'Herkes karakterine yakışanı yapar, söz konusu Türk Bayrağı ise bizde kansızlık olmaz… İyi geceler Büyük Fenerbahçe Taraftarı' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray'ın elenmesi sonrası olay paylaşımlar

Jayden Oosterwolde ise Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı golün ardından yaptığı sevinci paylaşarak "İyi geceler" notunu düştü. Fenerbahçe'nin bir diğer futbolcusu Mert Müldür, Galatasaray'ı yendikleri maçtan bir fotoğraf paylaştı ve o da "İyi Geceler Büyük Fenerbahçe Taraftarı" notunu düştü.

Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray'ın elenmesi sonrası olay paylaşımlar
Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray'ın elenmesi sonrası olay paylaşımlar

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Son Dakika Spor Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray'ın elenmesi sonrası olay paylaşımlar - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • Sadece Beşiktaş: Galatasaray'ın yaşadığı bu fiyaskonun tek nedeni Türkiye'deki kimin şampiyon olacağını masa başında belirleyen futbol sistemidir. 24 4 Yanıtla
  • Sinan aydın: ne demiş ünlü düşünür sabri abimiz keser döner sap döner gün gelir hesap döner. şimdi umre zamanı 17 4 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Güzel ülkemde bylokçu eski TFF başkanı ve hakemlerin yanlı kararları ile bir türlü şampiyon oldunuz ancak ilahi adalet tecelli etti burun kıvırdığınız Avrupa ligine düştünüz.biz elemelerde en zor kura olan Lille yi çektik ve 2 maçtada çatır çatır top oynadık ancak olmayınca bazı şeyler olmuyor ve elendik.o zaman FB ninde katılım payını alacağız diye göbek atanlar şimdi bizde aynısınımı yapalım.İLAHİ ADALET 15 6 Yanıtla
  • Nazım Öztürk: 2gün önceki turmasın özçöpün acıklamalarına azbile bunlar 15 3 Yanıtla
  • LEVENT ÖĞÜÇBİLEK: Picardi artık rahat uyuyabilir ne diyor reklamda içimizden geldi ???????????? 12 2 Yanıtla
  • Ankara null: belediye topla bunlari 4 2 Yanıtla
  • Ankara null: BELEDIYE TOPLA BUNLARI 4 2 Yanıtla
  • İsa Demirel: Ne zaman öğreneceğiz acaba Türk takımını tam desteklemeyi 1 0 Yanıtla

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